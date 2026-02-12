Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Adeu a Xisco Quesada, el mallorquí que va convertir la seva lluita en un crit col·lectiu

El càncer de pàncrees té una de les taxes de supervivència més baixes: a Espanya, la supervivència a 5 anys és de l'11,1% i el 2025 s’hi estimaven 10.338 nous casos

Quan ja hi ha metàstasi, les dades SEER als EUA situen la supervivència relativa a 5 anys al voltant del 3%

Xisco Quesada, mallorquí de 28 anys, en una entrevista per a 'Diario de Mallorca'

Xisco Quesada, mallorquí de 28 anys, en una entrevista per a 'Diario de Mallorca' / Manu Mielniezuk

Abril Benítez

Xisco Quesada, de 28 anys i pare de dos fills, ha mort l'11 de febrer de 2026 després de mesos de lluita contra un càncer de pàncrees amb metàstasi (al fetge); la família ho ha comunicat a les xarxes, demanant respecte.

Qui era Xisco Quesada

Mallorquí, esportista i molt actiu a les xarxes, va explicar el seu procés “sense filtres” i es va convertir en una figura de visibilització i suport per a altres pacients i famílies, amb un missatge constant d’esperança i dignitat.

Per què el càncer de pàncrees és tan dur

És un tumor que sovint es detecta tard i, quan s’estén a altres òrgans (com el fetge), el pronòstic empitjora molt: a Espanya la supervivència a 5 anys se situa en l’11,1%, i en metàstasi les estadístiques SEER als EUA la situen al voltant del 3%.

L’impacte a la comunitat: una onada de solidaritat

La seva història va mobilitzar milers de persones i va impulsar una recaptació massiva de fons per provar opcions terapèutiques, a més de generar una allau de missatges de condol i reconeixement pel llegat de conscienciació que deixa.

