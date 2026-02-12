Fort temporal
Amb quina força ha de bufar el vent per posar la teva vida en perill?
Els bombers fan 622 sortides i el 112 rep unes 1.800 trucades per vents de fins a 160 km/h que deixen cinc ferits
Jordi Grífol
El fort temporal de vent que afecta Catalunya, amb ratxes que superen els 100 km/h al litoral i prelitoral, ha causat ja nombroses incidències per la caiguda de branques, arbres i mobiliari urbà. La caiguda d’un arbre sobre uns operaris a Sant Boi que treballaven en l’afectació del temporal ha deixat un ferit greu que ha hagut de ser traslladat a l’Hospital de Bellvitge, amb més de 20 ferits de diversa consideració atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques des que va començar el temporal.
Resulta oportú preguntar-se enmig d’aquest temporal amb quina força ha de bufar el vent per posar la nostra vida en perill. La Generalitat va decidir ahir suspendre les classes en l’educació obligatòria i la universitat, a més de les activitats esportives i les sanitàries no urgents. També va aconsellar el teletreball en els casos en què fos possible davant les fortes ratxes de vent previstes.
A partir de quina velocitat el vent és nociu?
El llindar meteorològic oficial per classificar un episodi de vent com a nociu és una velocitat d’uns 90 km/h, d’acord amb una publicació acadèmica de Biology Insights. Quan les previsions preveuen que el vent arribarà o superarà aquest valor, és categoritzat com a fenomen meteorològic sever, i s’activen l’emissió d’alertes com ha passat aquest dijous a Catalunya, on el risc és màxim en bona part del territori. Fins al moment les ratxes registrades més destacades són els 167 km/h del Puig Sesolles, al cim del Montseny, els 134 a Espot, els 119 de la Vall de Boí o els 104 de Mataró.
Es consideren vents moderats quan la velocitat està compresa entre els 21 i 40 km/h; forts entre 41 i 70 km/h; molt forts quan arriben a una velocitat mitjana entre 71 i 120 km/h, i huracanats quan superen els 120 km/h. A l’arribar a velocitats tan elevades creix substancialment la possibilitat que estructures i objectes col·lapsin.
Els 90 km/h representen la força mínima necessària per provocar danys estructurals menors i alteracions considerables en les infraestructures, i provoquen la caiguda de branques i objectes a les carreteres i voreres, i poden danyar també coberts o superfícies com plaques solars. La caiguda d’objectes a aquestes velocitats els converteixen en perillosos projectils en cas d’impacte.
És per això que, en aquest context, Protecció Civil insisteix en la necessitat de reduir al màxim la mobilitat i evitar desplaçaments innecessaris. En cas d’estar a l’exterior, es demana extremar la precaució amb el mobiliari urbà, l’enllumenat, les motos i cotxes estacionats, les grues, els contenidors i l’arbratge. Al litoral, es recomana no aproximar-se a espigons, esculleres i passejos marítims quan l’onatge trenqui amb força.
