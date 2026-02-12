Fort temporal
Els bombers fan 622 sortides i el 112 rep unes 1.800 trucades per vents de fins a 160 km/h
El Port de Barcelona registra 105 km/h, una xifra que pot ser rècord
Última hora de l’alerta vermella per fort vent a Catalunya, avui en directe | El vendaval anirà a més fins al migdia i deixa ja cinc ferits
Germán González
El fort temporal de vent que afecta Catalunya està deixant ratxes que superen els 100 km/h a bona part del litoral i prelitoral. El vendaval ha causat nombroses incidències, principalment caiguda de branques, arbres, mobiliari urbà, senyals i d’elements penjats en façanes, cosa que ha obligat a actuar als serveis d’emergència. Hi ha 20 comarques en alerta per forts vents.
Durant tota la nit i fins a les 9 del matí els bombers han realitzat 622 sortides per avisos (dels quals 255 van ser en l’última hora), lamajoria dels avisos a l’àrea metropolitana nord i al sud, a més de Girona. Per la seva banda, el telèfon 112 ha rebut 1.800 trucades , majoritàriament per caigudes d’arbres o trossos d’edificacions, que han generat 1.500 incidents. Les comarques amb més volum de trucades han sigut el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Maresme i el Vallès Oriental. Els Mossos d’Esquadra han realitzat 44 intervencions destacables relacionades amb el temporal.
El Meteocat assenyala que aquest dijous al matí l’episodi de vent està en el seu moment àlgid, especialment al litoral i prelitoral de Barcelona, on el pic s’allargarà dues o tres hores més. Segons el Meteocat i Protecció Civil, de cara a la tarda, el vent tendirà a concentrar-se cap al Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà, abans d’anar afluixant. Fins al moment les ratxes registrades més destacades són els 167 km/h del Puig Sesolles, al cim del Montseny, els 134 a Espot, els 119 de la Vall de Boí o els 104 de Mataró.
Sarai Sarroca, del Servei Meteorològic de Catalunya, ha assenyalat que al port de Barcelona s’hi han registrat ratxes de 105 km/h, cosa que podria ser un rècord en aquesta estació meteorològica mentre que al Raval el vent va arribar als 87 km/h, el segon registre més alt després del del del 2009 quan es van arribar als 98,1 km/h. Davant Barcelona també hi ha un fort onatge amb onades que arriben als 3 metres. El vent anirà amainant a la part central de Catalunya a partir de la tarda.
Ferit greu a Sant Boi
L’episodi de forts vents ha deixat 25 ferits de diversa consideració atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques, cinc d’ells van ser traslladats a diferents centres sanitaris. Tres d’aquests ferits són operaris de Sant Boi que treballaven en l’afectació del temporal quan un arbre els va caure a sobre. Hi ha un operari en estat menys greu traslladat a l’Hospital de Bellvitge i dos de lleus al centre sanitari de Sant Boi. També va caure un mur a Vilassar de Mar i va deixar un ferit lleu. Fins al moment, el SEM va rebre 272 alertes, que van generar 264 incidents, així com 242 consultes informatives.
D’altra banda, va caure un mur de l’empresa SGS Tecnos de Sant Joan Despí, que centra la seva activitat a la radiografia industrial, però no va provocar cap ferit. A conseqüènciadel vent ha caigut el fals sostre de l’entrada d’un ambulatori de l’Hospitalet de Llobregat i per això ha tancat els accessos. En un altre del Prat de Llobregat, s’ha detectat risc de despreniments de la façana.
Menys accidents
El temporal provoca també un descens del 55% de les retencions d’accés a Barcelona si es compara amb un dia habitual, cosa que significa uns 10.000 vehicles menys. Al no produir-se tanta mobilitat l’accidentalitat a Catalunya ha baixat un 17 %. Hi ha restricció de circulació de camions a la Jonquera en sentit nord i sud, ja que les autoritats franceses han demanat ajuda per l’alta accidentalitat en aquest país.
El Servei Català de Trànsit insta a la precaució i recomana no circular amb vehicles de dues rodes. Per caiguda d’arbres a la via hi ha un carril tallat a l’AP-7 a Martorell, a la B-20 a Esplugues, la C-1415a a Terrassa, la C-31 a Castelldefels, la C-32 a l’Hospitalet o l’N-II a Sant Andreu de Llavaneres. Trànsit assenyala que la «situació és molt variable» a les carreteres catalanes.
Protecció Civil manté la crida a la precaució i a evitar desplaçaments innecessaris, ja que hi ha nombroses incidències en carreteres i vies de tren per caigudes d’arbres, branques o senyals. El temporal de vent ha obligat a desviar quatre vols que havien d’aterrar a l’aeroport del Prat i hi va haver unes 50 cancel·lacions de sortides i arribades. A l’aeroport es registren ratxes de 92,5 km/h.
El temporal de vent anirà baixant en intensitat en les pròximes hores, tot i que encara s’esperen ratxes importants de cara al cap de setmana. Protecció Civil ha assenyalat que aquest divendres s’activaran altres alertes per la neu acumulada al vessant oriental del Pirineu o l’estat del mar a la Costa Brava, amb fort onatge
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Josep Ma. Màrquez, bomber voluntari: 'La gent veu tots els Bombers igual, però si jo em faig mal, no tindré dret a baixa