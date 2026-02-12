Vent a Catalunya
Cau un mur a Sant Joan Despí a prop d’un búnquer amb material radioactiu sense provocar cap fuita
Àlex Rebollo
La ventada que ha afectat bona part de Catalunya en les darreres hores ja ha deixat un rastre d’incidències davant les quals els serveis d’emergència amb prou feines donen l’abast. Més enllà dels problemes de mobilitat i d’algunes persones ferides a causa de les fortes ratxes de vent, les alarmes han saltat també a primera hora del matí després que la consellera d’Interior, Núria Parlón, avisés que els serveis d’emergència treballaven en una suposada fuita d’un búnquer que contenia material radioactiu. Falsa alarma. Hores més tard, els diferents serveis d’emergència han confirmat que la caiguda del mur no havia afectat el búnquer i que no s’havia produït cap fuita.
Els fets han tingut lloc cap a les 8.30 hores, quan les fortes ratxes de vent han provocat el despreniment d’un mur interior de l’empresa SGS Tecnos de Sant Joan Despí, situada al carrer Planes.
En un primer moment, l’incident ha posat en alerta els serveis d’emergència, atès que la companyia, que duu a terme radiografies industrials, disposa de dos búnquers amb material radioactiu.
Tanmateix, fonts de Protecció Civil, dels Mossos d’Esquadra, dels Bombers de la Generalitat i de l’Ajuntament de Sant Joan Despí han confirmat que la caiguda del mur no ha afectat cap dels búnquers i que “no s’ha produït cap fuita”. L’incident tampoc no ha causat ferits, ja que en el moment dels fets no hi havia treballadors. Fins al lloc s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra, dels Bombers i de la Policia Local.
Més afectacions
També a Sant Joan Despí, a la Ciutat Esportiva del FC Barcelona, el vent ha provocat alguns danys materials. Segons ha avançat Rac1, un mur i part de la tanca perimetral de les instal·lacions al carrer Francesc Macià han cedit a causa de la força de les ratxes. No s’han registrat danys personals i els operaris ja treballen a la zona per assegurar el perímetre i avaluar l’abast dels desperfectes.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha rebut fins aquest matí un total de 272 alertes relacionades amb el vent, que han generat 264 incidents i 242 consultes informatives, segons ha informat Protecció Civil de la Generalitat. Des de l’inici d’aquest episodi, el telèfon d’emergències 112 ha rebut 1.766 trucades, que han derivat en 1.500 incidents, principalment per caiguda de branques, arbres i elements de façanes. Per comarques, el Barcelonès ha concentrat el major nombre de trucades, seguit del Vallès Occidental, el Maresme i el Vallès Oriental.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han dut a terme 125 actuacions durant la nit i la matinada, sobretot a les regions Metropolitana Nord, Sud i Centre. Arran de la recomanació del Govern d’evitar desplaçaments innecessaris, la mobilitat general a Catalunya ha disminuït avui un 17% respecte d’un dijous habitual de febrer, mentre que les retencions s’han reduït un 55%.
