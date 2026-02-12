L’episodi més fort en almenys 15 anys
Catalunya suspèn les activitats per alerta màxima per vent
El Govern activa tots els mecanismes d’alerta i prevenció, tanca els centres educatius, cancel·la les activitats esportives i sanitàries no urgents, i demana limitar la mobilitat davant la previsió de ratxes de més de 100 km/h.
El 112 va rebre ahir 1.058 trucades d’emergències i els bombers van atendre 450 serveis
L’aeroport i el port de Barcelona tenen previst continuar amb la seva activitat
Valentina Raffio
Gran part de Catalunya estarà avui en avís vermell davant els vents huracanats de la borrasca Nils i l’impacte de ratxes que, segons apunten els pronòstics, podrien superar els 100 quilòmetres per hora en almenys una quinzena de comarques. Tot apunta que aquest episodi deixarà els vents més forts dels últims 15 o 20 anys a Catalunya. La gravetat dels pronòstics ha obligat a activar tots els mecanismes de prevenció davant aquest tipus d’extrems climàtics i, per primera vegada, Protecció Civil va enviar ahir un missatge ES-Alert per alertar la població de la gravetat d’un episodi d’aquest tipus que ahir ja va registrar algunes incidències. A més, la consellera d’Interior, Núria Parlon, va anunciar la suspensió de l’activitat educativa, universitària i esportiva avui, així com l’activitat sanitària que no sigui urgent a causa de l’alerta màxima per forts vents. Es tracta d’una mesura inèdita derivada d’una alerta meteorològica.
A més de prendre’s per primera vegada aquesta mesura preventiva (les nevades del 2010 van deixar sense classe més de 164.000 alumnes, però el tancament no es va decretar a tot Catalunya), el Govern demana evitar desplaçaments durant la jornada i recomana el teletreball en tots els centres on sigui possible. També es va ordenar el tancament de tots els espais naturals no urbans i la prohibició de les activitats previstes en aquests entorns. Les autoritats reclamen a la població extremar totes les precaucions possibles des d’aquesta matinada fins com a mínim les vuit de la tarda d’avui. Els pronòstics apunten que els vents bufaran amb una força inaudita des de primera hora del matí i fins com a mínim el migdia. Després, afirma Parlon, se n’haurà de fer seguiment anant molt amb compte perquè el vent, tot i que podria amainar temporalment, continuarà sent fort i podria provocar caigudes d’arbres i altres elements debilitats per les ratxes més fortes del matí.
Després d’una reunió que es va portar a terme ahir a la tarda amb tots els organismes implicats en la gestió d’aquest tipus d’emergències, el Govern va descartar suspendre l’activitat ferroviària a causa del vendaval. Parlon també va explicar que el Govern es va posar en contacte amb els gestors de l’aeroport i del port de Barcelona i tots dos van afirmar que d’entrada tenien previst continuar avui amb la seva activitat i que posaran en marxa els seus propis protocols de seguretat.
Els models apunten que aquest episodi podria ser el més intens registrat en els últims 15 o 20 anys a Catalunya. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, avança que el vendaval d’avui podria ser més intens que el registrat el 2014 al Vallès, quan es van arribar a registrar ratxes de fins a 150 km/h en diversos punts de la comarca i dues persones van morir a Terrassa per la caiguda d’un mur enderrocat a causa del temporal. També podria ser igual o més intens que l’episodi de forts vents registrat el 2009 a Sant Boi, on set persones van perdre la vida per incidents derivats del vendaval. En aquest cas, els experts afirmen que la borrasca Nils implica un "perill molt elevat" ja que s’espera que colpejarà amb força en "zones poc acostumades al vent" i en "grans ciutats", llocs que seran especialment vulnerables a patir danys, segons l’anàlisi del risc que fa Protecció Civil.
Temporal marítim
La borrasca Nils també portarà com a fenomen advers un temporal marítim a bona part de la costa catalana. Per ahir es van activar avisos de nivell groc i taronja activats al mar de l’Empordà, la Selva, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf i el Penedès davant el risc d’onades de més de 2,5 metres que podrien colpejar amb força els municipis costaners i provocar danys tant a les platges com a les infraestructures que siguin a primera línia. Les autoritats també van activar un pla especial de protecció davant d’aquest tipus d’esdeveniments i demanen extremar les precaucions durant aquest fenomen ja que la força de les onades pot ser potencialment perillosa.
Ahir, la irrupció de la borrasca Nils ja va obligar a activar avisos de nivell groc i taronja per vent en bona part de Catalunya. Entre la mitjanit i les 19.00 hores d’ahir, el temporal va generar un total de 1.058 trucades a emergències del 112 i va donar lloc a més de 700 expedients. La majoria van ser per comunicar risc estructural d’edificis i presència d’obstacles a la via pública a causa del vent. El cos de Bombers de la Generalitat va atendre 450 serveis relacionats amb el vendaval, com és el cas d’actuacions davant la caiguda o risc de caiguda d’arbres, branques, mobiliari urbà o elements no estructurals, com ara pals elèctrics, cartells, xemeneies, plaques, tanques desplomades pel vent.
La Generalitat també va decidir suspendre les classes d’avui davant la previsió de l’episodi de vent. La decisió, asseguren des de Protecció Civil, respon als criteris establerts en els plans d’emergència vigents. "La llei deixa molt clar que, quan es donen les circumstàncies previstes en els plans de vent, convé aplicar mesures restrictives com la reducció de la mobilitat", afirma Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, en conversa amb EL PERIÓDICO, informa Guillem Costa.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu