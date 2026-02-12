Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Ciutat de Barcelona reivindiquen cultura i ciència

Ajuntament de Barcelona

El regidor de Cultura de l’Ajuntament, Xavier Marcé, va entregar ahir els Premis Ciutat de Barcelona que reconeixen 19 categories de cultura i ciència, les quals va defensar en els "temps convulsos actuals que volen coartar la llibertat artística i qüestionar la ciència".

