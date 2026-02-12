"Em veuen l’edat i no em truquen"
Pepa Vivancos, comercial de 62 anys que viu a Cartagena, denuncia que des que va superar els 55 anys les empreses descarten el seu currículum només per la seva edat.
Patricia Martín
Pepa Vivancos, que viu a Cartagena, té 62 anys i denuncia que les empreses "rebutgen de ple", a causa de la seva edat, donar-li una oportunitat laboral des que va superar els 55 anys. "Fa uns anys que noto que quan veuen la meva edat en el currículum no em truquen, no em donen l’opció ni tan sols de poder presentar-me i optar al procés selectiu, la qual cosa em fa molta ràbia, perquè la gent de la meva edat val més que molta gent jove", explica amb indignació.
La Pepa relata que quan els responsables de la contractació d’una empresa sí que la citen per a una entrevista laboral, allà sí que té més oportunitats, ja que ha treballat, en el passat, com a comercial i per això opina que té "do de gents". Però, últimament, "ni em truquen, indica.
La Pepa ha fet de tot en la seva trajectòria personal. "El meu marit va estar malalt 10 anys i em vaig haver d’espavilar. Va ser una etapa molt dura on acceptava tot el que em sortia, cuidant gent gran, netejant, el que fos", indica. El problema és que molts llocs de treball eren en l’economia submergida, és a dir, sense contracte formal ni alta a la Seguretat Social, cosa que ha impedit a la Pepa prejubilar-se, per la qual cosa continua necessitant treballar.
En aquest context, fa més de 20 anys que no té un contracte formal. "Tot el que em sortia era del boca-orella", indica. I el problema s’ha agreujat a partir de complir 55 anys, quan ha estat una llarga temporada sense feina. Davant d’això, va demanar ajuda en els programes d’ocupació de Creu Roja i ha participat en tallers destinats a la recerca de feina, a millorar les competències digitals, en formació en entrevistes de treball i empoderament davant l’edatisme.
Fa nou mesos
Gràcies a això, fa nou mesos, a través del programa Pla d’Ocupació de Creu Roja, ha aconseguit treball en l’empresa Sirsa, que ofereix serveis de neteja en aeroports, en el seu cas, a l’aeròdrom de Múrcia. "Ara em sento valorada, la feina és dura, però hi acudeixo amb un somriure", diu.
