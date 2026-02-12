Salut
Un estudi avisa de substàncies perilloses en les extensions de cabells
Valentina Raffio
Un estudi liderat pel Silent Spring Institute suggereix que una gran part de les extensions dels cabells que es comercialitzen podrien incloure compostos potencialment perillosos i que, en moltes ocasions, els fabricants no declaren en la composició dels productes.
El treball ha analitzat 43 marques d’extensions tant naturals com sintètiques que es comercialitzen als EUA , però que també es poden trobar en altres parts del món. I ha revelat la presència de fins a 169 substàncies químiques potencialment perilloses per a la salut com retardants de flames, disruptors hormonals i compostos associats a alteracions del sistema immunitari. Davant aquestes evidències, els experts reclamen augmentar els controls i la regulació sobre la fabricació d’aquests articles.
El treball, que ha sigut publicat a la revista científica Environment & Health de l’American Chemical Society, s’ha centrat en l’anàlisi de més de 40 marques d’extensions de cabells tant naturals com sintètiques disponibles tant en botigues físiques dels EUA com en comerços digitals. A partir d’aquestes mostres, un equip liderat per la investigadora Elissia T. Franklin ha dut a terme una anàlisi química exhaustiva mitjançant tècniques avançades com la cromatografia de gasos bidimensional amb espectrometria de masses d’alta resolució i, després, s’han acarat els resultats amb programes d’aprenentatge automàtic i biblioteques científiques de referència. El treball ha identificat substàncies químiques potencialment perilloses en 41 de les 43 marques d’extensions analitzades, tant en les de cabells sintètics com les elaborades amb cabells humans i altres fibres naturals.
L’estudi assenyala que algunes d’aquestes substàncies estan classificades com a nocives per la seva relació amb el risc de càncer, toxicitat reproductiva, alteracions del desenvolupament o efectes sobre el sistema immunitari.
