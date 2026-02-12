Francisco Bartolomé Flores Torres: “Viure a Punta Cana més enllà del turisme”
Un projecte residencial boutique a Cocotal redefineix la manera d'invertir i residir al Carib, amb el suport d'Alma Grupo Inmobiliario i la visió de Francisco Bartolomé Flores Torres
Berta Colomer
Durant anys, Punta Cana va ser sinònim gairebé exclusiu de vacances. Avui, però, el mapa ha canviat. Cada vegada més compradors internacionals miren el Carib no només com un destí on viatjar, sinó com un lloc on viure, invertir o combinar totes dues coses. En aquest nou escenari se situa Palmira Golf Residences, un desenvolupament residencial d'escala reduïda impulsat per Alma Grupo Inmobiliario i liderat pel seu CEO, Francisco Bartolomé Flores Torres.
Ubicat dins del consolidat Cocotal Golf & Country Club, a la zona de Bávaro–Punta Cana, Palmira Golf proposa un model allunyat dels grans complexos turístics. Aquí la prioritat no és la massificació, sinó la privadesa, la calma i una relació directa amb l'entorn natural.
Un residencial pensat per al dia a dia
Palmira Golf està compost per només 36 vivendes, una decisió que marca el caràcter del projecte des del seu origen. La baixa densitat permet preservar la tranquil·litat i crear una comunitat residencial real, especialment valorada pels qui busquen estades llargues o una segona residència amb ús freqüent.
Tots els habitatges tenen vistes obertes al camp de golf, àmplies terrasses i una distribució interior pensada per al clima tropical, on la vida es desplaça amb naturalitat cap a l'exterior. L'arquitectura aposta per espais lluminosos, ventilats i funcionals sense excessos, però amb un estàndard de qualitat alineat amb el mercat internacional.
Segons explica Francisco Bartolomé Flores Torres, el projecte neix d'una idea clara: “No es tracta només de comprar un habitatge al Carib, sinó de poder viure Punta Cana amb normalitat, dins una comunitat segura i amb serveis durant tot l'any”.
Tipologies flexibles i zones comunes cuidades
L'oferta residencial inclou habitatges de dos, tres i quatre dormitoris, adaptats tant a parelles com a famílies o perfils inversors. Totes les unitats disposen de terrasses amb vistes directes al camp de golf i accés a zones comunes dissenyades per a ús quotidià, no només per al gaudi ocasional.
El residencial disposa de piscina comunitària, zona de barbacoa, gimnàs i espais pensats per al descans. A això se sumen unitats tipus penthouse amb rooftop privat, una tipologia especialment demanada pels que busquen un valor diferencial, ja sigui com a habitatge patrimonial o com a actiu d'inversió.
Experiència promotora i suport internacional
Un dels aspectes que té més pes per al comprador estranger és qui està darrere del projecte. Palmira Golf està promogut per Alma Cana Group, grup immobiliari amb més de tres dècades d'experiència i més de 1.500 vivendes lliurades, principalment a Espanya.
A nivell tècnic i arquitectònic, el projecte compta amb la participació de MORPH, un estudi internacional d'arquitectura i enginyeria amb més de 165 professionals i presència en rànquings globals, on figura entre els 100 millors estudis del món. Aquest suport aporta un plus de confiança i professionalització, especialment en operacions immobiliàries fora del país d’origen del comprador.
Per a Francisco Bartolomé Flores Torres, aquest punt és clau: "Quan algú inverteix a l'estranger, l'experiència de l'equip i la transparència del procés marquen la diferència".
Cocotal Golf & Country Club, una ubicació consolidada
La localització reforça el projecte atractiu. Cocotal Golf & Country Club és una comunitat tancada amb seguretat 24 hores, vida residencial estable i un camp de golf de 27 forats atribuït al dissenyador espanyol José “Pepe” Gancedo. El complex disposa de clubhouse, restaurant, piscina, spa, gimnàs i pistes esportives, a més d’accés als serveis dels hotels Meliá, grup propietari del resort.
A això s'hi afegeix una ubicació estratègica: a uns 15 minuts de l'aeroport de Punta Cana i molt a prop de platges, zones comercials i àrees d'oci, cosa que facilita tant la vida diària com el potencial de revaloració de l'actiu.
Punta Cana, de destinació turística a enclavament residencial
L'evolució de Punta Cana és evident. La seva connectivitat aèria, el clima estable, la seguretat jurídica i el desenvolupament de serveis han convertit la zona en un enclavament cada cop més atractiu per a residents internacionals. No és casualitat que perfils europeus, i especialment compradors espanyols, estiguin guanyant pes en aquest mercat.
Alguns dels propietaris de Palmira Golf coincideixen a assenyalar que la confiança en una promotora espanyola i l'acompanyament durant tot el procés van ser decisius. "Comprar fora sempre genera dubtes, però veure el projecte i conèixer l'equip sobre el terreny canvia la percepció", expliquen.
Palmira Golf Residences es posiciona així com una proposta coherent amb aquesta nova etapa de Punta Cana: un projecte residencial que entén el Carib com un lloc per viure amb calma, invertir amb criteri i mirar a llarg termini. Tota la informació es troba disponible al web de la companyia.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»