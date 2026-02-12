El Govern allarga la mà per millorar les condicions dels docents
Júlia Regué
Mestres i professors es van llançar ahir al carrer per reclamar millores en les seves condicions laborals i una inversió més gran en les aules a què el Govern va respondre assegurant que té una proposta d’augmentar els salaris, tot i que està condicionada a l’aprovació dels pressupostos que negocia amb els Comuns, pendent d’ERC. Durant la sessió de control a l’Executiu al Parlament, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que assumeix les funcions de la consellera d’Educació, Esther Niubó, a causa de la seva baixa mèdica, va fer seves gran part de les exigències dels convocants per mirar d’arribar a un acord en les pròximes setmanes. Per al Govern, "cal assegurar una excel·lència en l’educació pública, que sigui de qualitat", una cosa que només serà possible amb un pacte per augmentar els complements salarials i per desburocratitzar el dia a dia dels professors, alleugerint també el nombre d’alumnes que atenen per aula. "Aquesta és la tasca que tenim, amb la mà estesa i a fi d’arribar a un acord responsable. El Govern hi treballarà", va afirmar.
Des de la Generalitat mantenen que continuen asseguts a la taula de negociació amb els sindicats –tot i que van desconvocar la reunió prevista per a la setmana passada i no es tornaran a citar fins al 19 de febrer– amb una proposta centrada a millorar el complement salarial específic (que té a veure amb la responsabilitat que s’ocupa, la dedicació, la perillositat i la incompatibilitat), a baixar les ràtios de les aules (el nombre d’alumnes) i a donar solució a l’"infrafinançament històric" del cos de Personal d’Atenció Educativa (PAE).
Niubó, que va estar al corrent de les mobilitzacions malgrat la seva baixa, va assegurar a través de les xarxes socials que la vaga és un "clamor de reconeixement d’una professió que requereix tot el suport del Govern".
