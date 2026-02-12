Contra l’estupidesa
Anna Grau
Acabaríem abans reconeixent algunes veritats incòmodes. No mentint a societats adultes com es menteix (de vegades) als nens… amb el perill que acabin comportant-se igual.
Vet aquí unes quantes veritats incòmodes: sí, és veritat que durant la crisi de la covid ningú no es va ocupar de curar ni de prevenir res més. Qualsevol que emmalaltís llavors d’una altra cosa, sigui un xarampió sigui un càncer, a efectes mèdics va retrocedir un any sencer a l’edat mitjana. No és metàfora meva. Me la va xiuxiuejar a l’orella un epidemiòleg el 14 de març del 2020.
I, sí, és veritat que hi havia vacunes de la covid que no eren del tot segures. Per començar, perquè no eren ni vacunes pròpiament dites, encara que les anomenéssim així. Eren bombes farmacèutiques d’emergència, una línia Maginot alçada a correcuita per activar la mateixa resposta del sistema immune que una vacuna de debò, d’aquelles que es pot tardar dècades a testar i aprovar.
Però té nassos, amb perdó, que les crisis de confiança sempre es resolguin pagant justos per pecadors. Que fos més fàcil obligar la gent a injectar-se vacunes incertes contra la covid que vacunes fora de tot dubte com la del xarampió, la rubèola i altres xacres feliçment extingides al món pròsper… fins ara. Sens dubte, els antivacunes han sabut treure profit dels errors del sistema. Però no per millorar-lo, sinó per empitjorar-lo.
Ja veuen que qui això signa no és gaire oficialista ni complaent. Però tinc clar que qui no vacuni els seus fills del xarampió ens retorna a l’edat mitjana no per un any, sinó per sempre. Si els seus fills es posen malalts, perquè es posen malalts. Si no es posen malalts ells, però fan posar malalts els altres, perquè seran com okupes de la salut aliena. I no em vinguin després a dir que la culpa és d’"aquests porcs immigrants que venen aquí a portar virus que nosaltres ja no teníem". ¿Volen que ens tornin a confinar a tots per no encomanar-nos ni encomanar ningú del virus de l’estupidesa.
