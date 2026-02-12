Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rodalies limitarà la velocitat dels trens pel temporal

Els camions només podran circular pel carril de la dreta a la majoria de les carreteres i el Prat adaptarà el trànsit aeri a l’evolució del vent.

Els autobusos substitutius funcionen als punts on ja donaven servei

Un tren de Rodalies fa el trajecte de Blanes a Maçanet-Massanes. | ACN

Pau Lizana Manuel

Barcelona

Els vents de més de 100 km/h que es preveuen avui a causa de l’episodi "més violent de vent dels últims 15 anys", en paraules de la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, no provocaran, de moment, l’enèsima suspensió del servei de Rodalies l’últim mes. La consellera d’Interior, Núria Parlon, va anunciar ahir que tant Renfe, l’operadora del servei, com Adif i el Departament de Territori han donat llum verda que els trens circulin per Catalunya tot i que serà amb limitacions a la velocitat i només després de fer marxes blanques –un viatge a velocitat reduïda i sense passatge– que acreditin la seguretat de les vies. Això, sí, les noves mesures preventives i les afectacions eventuals poden impactar de manera significativa en un servei que està sota mínims des de l’accident de Gelida.

"Evidentment, si tenim alguna incidència, com la caiguda d’arbres a les vies, s’interromprà la circulació", va manifestar també la consellera després de la segona reunió del comitè tècnic del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat). En la trobada també hi van participar el conseller de la Presidència en funcions de president, Albert Dalmau; la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i representants del Servei Metereològic de Catalunya, de Trànsit i de Protecció Civil.

Tant l’alentiment dels trens com la comprovació prèvia de l’estat de les vies són dues de les condicions que els sindicats CCOO i la UGT van incloure en una proposta de protocol de circulació davant climatologia adversa el gener passat, després del fatídic accident ferroviari ocorregut a Gelida. La tramitació d’aquest protocol –que ja existeix en el cas dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)– va ser, de fet, el que va acabar aixecant les aturades dels maquinistes durant els primers dies de crisi ferroviària.

També FGC

La reducció de la velocitat dels combois és una mesura que s’ha aplicat ja aquestes últimes setmanes en alguns dels punts més crítics de la xarxa de Rodalies i ha provocat retards gairebé diàriament. Avui també circularan més lentament els trens de FGC. Els ferrocarrils turístics de muntanya de l’empresa de la Generalitat –els cremallera de Núria i de Montserrat o el Tren del Ciment– també es mantindran tancats a causa del temporal.

També funcionaran avui els busos substitutius als punts on ja donaven servei, com el de l’R3 entre l’Hospitalet de Llobregat i la Garriga; l’R4 entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell i entre Terrassa i Manresa, i l’R8 entre Martorell i Mollet -Sant Fost, o tota l’R7 entre Barcelona-Fabra i Puig i Cerdanyola Universitat.

Els autocars de substitució, això sí, hauran de circular únicament pel carril de la dreta de la via i no podran fer avançaments, per motius de seguretat. Aquesta restricció, que també va anunciar Parlon ahir, afecta les principals artèries viàries catalanes com és el cas de l’AP-7, l’A-2, la C-58 i la C-16, entre d’altres.

De moment, segons va assenyalar Aena, cap aerolínia va fer cancel·lacions preventives a causa de l’episodi de vent previst per a la jornada d’avui, però sí que va admetre que a l’aeroport del Prat de Llobregat es poden produir demores i afectacions derivades de la gestió del temporal. La companyia, que reforça els seus equips en pista i plataforma, insta els usuaris a consultar amb l’aerolínia contractada l’estat del vol que s’ha d’agafar.

