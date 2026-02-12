Noves tradicions
Sant Valentí omple de reserves hotels i restaurants de BCN
Els establiments programen nombroses propostes romàntiques per a dos en un dia d’hiperactivitat per la coincidència amb el Carnaval.
La patronal Fecasarm preveu un augment d’entre el 30% i el 50% en la facturació
Patricia Castán
La festa dels enamorats, que va arribar a Espanya a meitat del segle passat estimulada per les galeries comercials que emulaven el filó que suposava als Estats Units, s’ha convertit en un dia supervendes a grans ciutats com Barcelona. El sant que representa l’amor des del segle III, quan el màrtir es va distingir a l’antiga Roma com a matrimonier contra vent i marea, és bastant ignorat, si bé la seva festivitat és una excusa perfecta per omplir restaurants, teatres, hotels spas i altres, per als que disfruten la celebració. Nombrosos establiments han vist multiplicades les seves reserves, i han desplegat temptadores activitats, des de sopars íntims fins a massatges en parella, o nits en allotjaments de luxe, aprofitant que la data cau en dissabte.
La previsió meteorològica serà més benèvola que en els dies previs, amb vents de 20 a 25 quilòmetres per hora segons l’Aemet, cosa que fa pensar que en principi no afectarà els plans de parelles i dels que es disfressin aquella jornada.
Un dels registres d’aquests pics de consum el subscriu el portal de reserves The Fork, que destaca que el 80% de les peticions rebudes el dia 14 de febrer són taules per a dos, en quatre de cada cinc casos en horari de sopar i no de dinar. Així mateix, la província de Barcelona aglutina el 20% de les seves reserves nacionals. Amb la particularitat que aquest any, al ser cap de setmana, ja estan un 31% per sobre de l’any passat. És una ocasió assenyalada en què els enamorats semblen augmentar el seu pressupost i el tiquet sol augmentar un 20% per sobre de la mitjana, afegeix un portaveu.
En el mateix sentit, la patronal Fecasarm explica que el cap de setmana vinent serà un dels millors del calendari, amb un increment previst d’entre el 30 i el 50% en la facturació de restaurants i locals d’oci, per la feliç coincidència del Dia dels Enamorats amb el Carnaval, atapeint molts establiments. El seu president, David López, destaca que representarà un baló d’oxigen per al sector, que no ha tingut un bon inici d’any a causa de la meteorologia adversa, que ha frenat moltes sortides noctàmbules.
Amb l’incentiu afegit que la Generalitat amplia els horaris dels locals per Carnaval, de manera que la nit de demà i de dissabte, per exemple, les discoteques obriran fins a les 6.45 hores. Seran els municipis amb més tradició, Barcelona inclosa, els que es beneficiaran d’un augment d’ingressos que pot arribar al 50%. En algunes discoteques ja han penjat el "ple" en la venda anticipada, apunten.
Paquets complets
La campanya per temptar amb algun pla els pardalets va començar ja fa algunes setmanes, sobretot per via gastronòmica i de les escapades a la capital catalana. Hotels de luxe, sobretot, llancen vetllades que inclouen en molts casos allotjament, sopar i esmorzar, però de vegades amb paquets de wellness. Això sí, portals com eBooking.com adverteixen que l’augment de la demanda pot disparar els preus aquest cap de setmana a molts hotels.
Alguns fins i tot allarguen el calendari, com és el cas de l’hotel The One Barcelona GL, que del 9 al 15 de febrer té propostes com un massatge zen de 50 minuts, accés a la zona d’aigües durant 60 minuts i un còctel d’autor per 199 euros per a dos. O un sopar gurmet al seu restaurant Somni per 68 euros per persona, a més d’opcions de pernoctació.
Entre una infinitat de propostes per tota la ciutat, abunden els menús especials amb preus a partir dels 50 euros.
