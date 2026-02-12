Malaltia infecciosa
Una sola persona en pot contagiar de xarampió 18 sense vacunar
L’augment de contagis arreu del món es deu al descens de les taxes vacunals per l’efecte arrossegament de la covid i la desinformació
Beatriz Pérez
El xarampió és una de les malalties infeccioses més contagioses. ¿A què es deu? En epidemiologia, hi ha un indicador, denominat número bàsic de reproducció (R0), que serveix per comptabilitzar el nombre de "casos secundaris" (o contagis) que genera un "cas índex". "En el xarampió, l’R0 més alta el situa al voltant de 18. ¿Què vol dir això? Que si estem en un entorn on la gent no està vacunada o no ha passat la malaltia, una persona amb xarampió pot contagiar fins a 18 persones", il·lustra l’epidemiòleg Joan Caylà.
Aquesta malaltia infecciosa és, de fet, més contagiosa que la covid-19. "Amb el coronavirus, depenent de la soca i del moment, l’R0 va ser molt alta en algun moment, però mai va arribar a 18. Va oscil·lar entre 12 i 15, però per sota de 18", precisa Caylà, qui posa el focus en la "importància" de vacunar la població. "Si aconseguíssim que més gent estigués vacunada, aquesta R0 podria estar en 1 o per sota, cosa que indicaria que una persona contagia a tot estirar una altra persona o menys. I la infecció s’erradicaria", reflexiona. La tos ferina també és molt contagiosa, però no arriba als nivells del xarampió.
Però, a més, hi ha altres factors que fan que sigui tan contagiosa, com el fet que la seva transmissió aèria és molt eficient (s’expulsa al tossir, esternudar, parlar o respirar, en gotetes fines i aerosols) i es manté en l’aire i en superfícies durant un temps.
Abans dels símptomes
El xarampió té un altre hàndicap: es pot transmetre abans que la persona comenci a tenir erupcions a la pell, que acostumen a aparèixer als tres dies. És a dir, el seu període d’infecció és llarg. "Abans d’aquests símptomes ja pot generar contagis", adverteix aquest epidemiòleg, ja que el xarampió "es multiplica ràpidament abans que el sistema immunitari pugui controlar-ho". "Una persona infectada elimina microgotes en les quals hi ha aquest virus. I un contacte seu podria contagiar-se si no està vacunat o si no ha passat el xarampió en el passat", afegeix.
Si bé en general el xarampió no és una malaltia greu, hi pot haver "algun cas" amb "complicacions severes", com encefalitis o pneumònies. "La mortalitat del xarampió tampoc és menyspreable. Però només es veu quan hi ha molts casos. La seva letalitat és, aproximadament, de l’u per mil", diu Caylà.
Aquest epidemiòleg assenyala que el xarampió augmenta "arreu del món", sobretot arran de la covid. "Amb la pandèmia vam veure com es van generar grups antivacunes. Han baixat les cobertures de vacunes com el coronavirus o la grip, però també d’altres vacunes com la triple vírica [la del xarampió, que protegeix a més de la rubèola i la parotiditis o galteres]", afegeix.
A regions com Catalunya, la taxa vacunal de la primera dosi és del 95%, però la de la segona ha baixat del llindar del 95%. Perquè hi hagi una immunitat de grup amb el xarampió, els percentatges en les dues dosis han de superar el 95%, és a dir, cal arribar a cobertures molt altes a causa de la seva elevada transmissibilitat.
Però a més que s’han estancat (o reduït) les taxes vacunals, hi ha també altres factors que expliquen el repunt del xarampió al món, com per exemple l’efecte arrossegament de la covid-19, ja que durant la pandèmia es van interrompre campanyes i revisions pediàtriques.
En paral·lel, hi ha molts nens al món sense dosi o sense pauta completa: segons el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès), gairebé 35 milions al món es van quedar sense almenys una dosi de la vacuna del xarampió el 2023. Finalment, la desinformació i la desconfiança vacunal, a causa de moviments antivacunes i a polítiques sanitàries com les de Donald Trump als EUA (que posen en dubte l’eficàcia de les vacunes), han deixat bosses de baixa cobertura on el virus es dispara.
