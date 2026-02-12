Alerta per vent a Catalunya
Com protegir finestres i persianes davant de ratxes intenses de vent?
Les fortes ratxes previstes obliguen a revisar tancaments, marcs i elements solts a façanes i edificis de tot el territori
El Periódico
Catalunya afronta un episodi de vent qualificat com el més agressiu de les últimes dues dècades, amb ratxes que poden superar fàcilment els 100 km/h en nombrosos municipis i avisos en el nivell més alt del mapa de risc.
Amb tot el territori en alerta i restriccions sense precedents a escoles, universitats i activitat no urgent, la seguretat a casa passa, literalment, pels punts més fràgils de l’edifici: finestres i persianes.
Si fallen, el vendaval pot convertir els vidres, les làmines de les persianes i els marcs en autèntics projectils, multiplicar els danys interiors i posar en risc tant els qui són fora com els de dins.
Prevenció i cures
El primer pas abans que arribin les ratxes més fortes és revisar l’estat real de cada tancament, especialment en façanes exposades, àtics, cantonades i pisos alts, on el vent s’accelera. Convé comprovar que els marcs no tinguin jocs, que els tancaments encaixin bé i que no hi hagi fissures en la silicona o en les juntes que es puguin desencaixar amb els cops d’aire.
Un truc útil: en un dia ventós, passa la mà pel perímetre; si notes corrent d’aire o vibració, tens un punt feble que pot fallar amb valors extrems.
Seguretat
Amb el temporal ja a sobre, la prioritat és assegurar tot allò que pugui moure’s o vibrar prop de les finestres. Retira testos, mobles lleugers, estenedors o ornaments dels ampits i balcons, ja que el vent pot aixecar-los i fer-los impactar contra els vidres o llançar-los al carrer.
Tanca sempre les fulles amb el mecanisme de bloqueig, no les deixis entreobertes, i, si hi ha porticons, mantén una sola capa exterior ben fixada per evitar cops entre elements.
Persianes
Les persianes són un altre punt crític: si queden a mig recorregut, el vent les fa vibrar i poden sortir de les guies. En episodis de ratxes molt intenses, és preferible baixar-les del tot i bloquejar la cinta o el motor.
En models antics o molt lleugers, alguns tècnics recomanen deixar-les pujades si l’estructura és feble, però en la majoria de casos és millor mantenir-les completament tancades.
Finestres
En finestres corredisses o amb tancaments antics, un reforç ràpid és utilitzar topalls o barres de seguretat entre la fulla i el marc. També ajuda bloquejar manetes amb passadors o brides.
Si hi ha filtracions d’aire que generen vibracions, es poden esmorteir provisionalment amb burletes adhesius, draps o cinta fins que passi el temporal.
Galeries i patis de llum
En edificis amb galeries o patis de llum, cal extremar la precaució, ja que el vent pot concentrar-hi la força. Interessa tancar tots els accessos i evitar crear un “efecte vela”.
Si l’habitatge té dues façanes oposades, és millor mantenir-ne una completament segellada durant les ratxes més fortes.
El context excepcional d’aquesta jornada, amb alerta activa fins a les 20 hores —i suspensió de classes i activitat no urgent—, és també una crida a planificar millor els riscos domèstics.
Igual que es buiden terrasses i teulades, convé assumir que finestres i persianes formen part del pla d’emergència familiar: revisar abans, assegurar durant i anotar què caldrà reparar després del temporal.
