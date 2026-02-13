BCN revisa danys en els seus equipaments després d’un dia de vent inèdit amb 11 ferits
Una treballadora es troba en estat crític després de desplomar-se el sostre d’una nau i un home té ferides greus al caure-li un fanal a sobre
Jordi Ribalaygue
El fort vendaval provocat per la borrasca Nils va causar ahir 11 ferits de diferent consideració a Barcelona fins entrada la tarda, segons va informar l’alcalde, Jaume Collboni, després d’una de les reunions que va mantenir amb els cossos d’emergència i seguretat al llarg del dia. El regidor va precisar que dos dels ferits estan hospitalitzats de gravetat, un d’ells en estat crític, mentre vuit més tenien un diagnòstic menys greu i un altre va ser atès per lesions lleus.
La caiguda d’un fanal al carrer de Joaquim Valls –al barri de la Prosperitat, al districte de Nou Barris– va colpejar un dels hospitalitzats, mentre que part del sostre d’una nau industrial del carrer de Caracas –al Bon Pastor, al districte de Sant Andreu– es va esfondrar sobre una treballadora. L’empleada està ingressada en estat crític a l’Hospital de la Vall d’Hebron. L’altre diagnòstic de gravetat correspon a un home de 68 anys que presenta fractures de pelvis i fèmur i un traumatisme toràcic. Va ser traslladat també al Vall d’Hebron.
Tornar a la normalitat
L’alcalde va destacar que es van arribar a cops de vent de 105 quilòmetres per hora al port. Es tracta d’una velocitat atípica durant un vendaval a Barcelona, tot i que no la més alta entre les registrades. A l’estació meteorològica del Raval es van anotar puntes de 86 quilòmetres per hora. Collboni va recalcar que, tot i que el vent va començar a perdre intensitat al migdia, la ciutat seguia "en una situació de risc". Excepte el final de les restriccions a la mobilitat que la Generalitat ja va aixecar, el consistori va mantenir el tancament d’alguns serveis fins a les 20.00 hores, quan va començar la "desescalada", va dir Collboni.
"Ara ens concentrarem per començar a posar a punt la ciutat de cara a demà [per avui], que ha de ser el dia de tornada a la normalitat". El servei del Bicing va quedar restablert a partir de les 20.00 hores.
En canvi, la recuperació d’altres serveis municipals no serà tan immediata. En aquest sentit, s’estan examinant equipaments esportius per certificar que no hi ha risc abans de reobrir-los. També es comprova l’estat de patis escolars i centres educatius, així com dels parcs i jardins que van estar tancats.
"S’està fent una revisió perquè totes les escoles puguin obrir amb normalitat" aquest divendres, va dir l’alcalde. I va afegir que la reobertura dels parcs serà "progressiva". Es prioritzen els parcs que tenen escoles i altres equipaments públics al seu interior, perquè estiguin oberts des de primera hora.
Malgrat el final de l’emergència, Collboni va continuar cridant a "la prudència i la responsabilitat". "Encara hi ha arbres caiguts, moltes motos i bicicletes caigudes i contenidors moguts que els nostres serveis tant de neteja com de parcs i jardins estan arreglant", va destacar. "A més, hi pot haver elements, façanes o teulades que, a causa del vent, siguin fràgils en aquest moment", va emfatitzar l’alcalde socialista, que va afegir que, "tot i que el vent ja està amainant, hi ha elements de la ciutat que encara poden suposar un risc" per als ciutadans.
Més de 900 avisos
Els bombers de Barcelona van rebre més de 900 avisos per incidències des de l’inici del temporal, que van incloure almenys 169 sortides per acudir a socórrer persones afectades. A part dels dos serveis en els quals es van evacuar sengles ferits de gravetat, el cap dels bombers, Sebastià Massagué, va apuntar que el cos va portar a terme diverses sortides al desplomar-se "tres envans pluvials, nombrós arbratge, caiguda de runa i moviment de contenidors".
Per la seva banda, el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, va destacar que es va apreciar "un descens molt significatiu, entorn del 30%", en el trànsit de Barcelona aquest matí. Només va ressenyar un accident que va ser causat a l’esfondrar-se part d’una palmera sobre un motorista que circulava per la Ronda Litoral a l’altura de Sants-Montjuïc i en direcció cap al Besòs, entorn de les tres de la matinada. La policia local va registrar més de 700 incidències des de la declaració de l’alerta meteorològica fins al migdia d’ahir.
La tinenta d’alcaldia de Mobilitat, Laia Bonet, va afegir que el nombre de passatgers en el transport públic de Barcelona va descendir un 40% durant el matí d’aquesta jornada excepcional. Així mateix, el personal de Parcs i Jardins va ser requerit per més de 350 desperfectes produïts a l’arbratge. "Més de la meitat ja s’han pogut resoldre", va puntualitzar Collboni.
Contenidors bolcats
El vent va bolcar aproximadament un centenar de contenidors i alguns fanals. D’altra banda, un dispositiu especial va allotjar 68 persones sense llar durant la passada nit i fins al migdia.
"La ciutat no està acostumada a tenir tant vent ni està preparada a l’espai públic", va observar l’alcalde de Barcelona, que va assenyalar que un vendaval d’aquesta intensitat no s’ha viscut a Barcelona "en els últims 15 o 20 anys". L’Ajuntament va elevar l’alerta al nivell d’emergència pel torb del matí.
"El temporal ha tingut una afectació important a la ciutat i, desgraciadament, també una una afectació important en les persones", va avaluar l’alcalde. D’això va voler extrapolar que "les mesures preses han sigut efectives per evitar que les afectacions sobre les persones, especialment, i sobre l’espai públic fossin més greus".
Subscriu-te per seguir llegint
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»