Celebració anòmala
Vaga, clausura d’escoles per vent i rua a porta tancada per pluja: ¿com han viscut les famílies aquesta ‘setmana horribilis’ de Carnaval?
Mentre que algunes famílies proposen que la celebració es passi a dimarts (dilluns és festiu escolar), d’altres viuen amb alleujament haver-se estalviat dos dies de consignes de disfresses
Francesco Tonucci, pedagog: «L’escola està ocupant tot el temps dels nens, hi ha massa hores d’escola»
Helena López
Un correu electrònic de l’escola dijous a la tarda informant que, a causa de la previsió de pluja, la celebració de Carnaval de divendres no podria ser oberta a les famílies tal com estava previst ha sigut la cirereta per a una setmana de Carnestoltes ‘horribilis’ a Catalunya, en què s’han concatenat la vaga docent de dimecres, les escoles tancades pel vendaval, dijous, i la pluja, divendres. Una seqüència que ha arruïnat la il·lusió de no pocs nens que ja tenien el seu pentinat divertit pensat per a dijous, dia en què, amb sort, es van quedar a casa veient la tele mentre els seus pares teletreballaven, i de famílies que ja tenien el permís aprovat a la feina per anar a veure el ball de Carnaval dels seus fills aquest divendres, i que finalment serà a porta tancada.
La situació no ha deixat la mateixa sensació a totes les famílies. Mentre algunes, com la Laura, mare de dos nens de primer i quart de primària, ho viuen amb pena –«soc molt fan del Carnaval i de la bogeria que desencadena»–, d’altres han sentit un cert alleujament. «M’he estalviat dos dies de ‘consignes’, una cosa que, confesso, he agraït», apunta la Marisa, mare d’un nen de tercer.
La Maria, mare de dues nenes de primer i quart de primària, explica que li sap molt greu que el ball de Carnestoltes a l’escola sigui finalment a porta tancada. S’havia demanat festa a la feina per poder veure-les i les nenes assajaven el ball amb molta il·lusió pensant que la seva mare les podria veure. Malgrat això, no aposta –com altres veus– per ajornar-la a un altre dia. «Prefereixo que la disfrutin els nens entre ells i, com a mínim, la poden celebrar quan toca», apunta. «Sobre el tema de les consignes, a les meves filles dijous els va saber molt greu perdre’s el dia del pentinat divertit. Va ser un minidrama a casa, perquè, just per a elles, el pijama i el pentinat divertit són les consignes top. Sap greu per elles, però per a mi, personalment, és un mal menor. Ni ho posposaria ni ho repetiria», afegeix.
¿On queda la consciència ecològica?
L’Anna, mare d’un nen de sisè de primària, ho té clar: «Menys disfresses i més matemàtiques». «Amb els més petits ho entenc, però, ¿a sisè de primària? Quan no és el dia del nen és el dia de la pau, quan no el dia del medi ambient. A més, tanta consciència ecològica i ahir hi havia el basar del poble ple de mares comprant disfresses de plàstic contaminants que els nens no portaran ni dues hores», reflexiona.
«Els ha anat bé veure que les coses no sempre surten com teníem previst i que la natura pot parar-ho tot»
La Neus, mare d’una nena de quart de primària, també és crítica amb la mena de competició en què s’ha convertit la setmana de Carnestoltes, a veure qui porta el pentinat més espectacular. «Ja em vaig estressar quan ens van donar només tres dies per buscar una camisa de quadres, que havia de portar divendres per fer la disfressa de l’escola, quan en la meva època ens ho fèiem tot a l’escola amb una bossa d’escombraries», apunta aquesta mare, que sempre havia disfrutat molt el Carnaval però últimament viu amb angoixa l’espiral de consumisme per la millor disfressa.
Lliçons de vida
Mare d’una nena de sisè i un nen de tercer, la Clara assegura que el que han viscut aquesta setmana els ha anat «fins i tot bé» als seus fills. «Veure que les coses no sempre surten com teníem previst i que la natura pot parar-ho tot ha sigut una lliçó», apunta aquesta mare, que considera també que els nens han après al veure els seus professors fer vaga en defensa de l’escola. «Els meus fills van venir encantats el dia de la vaga, demanant que la fessin més dies», fa broma.
Al xat escolar, famílies d’una escola de Barcelona lamentaven que el tancament d’escoles dijous va coincidir «amb l’única jornada en què els menors podien anar disfressats a l’escola al seu gust, sense temàtica conjunta ni directrius». En alguns casos havien dedicat uns quants dies a preparar elaborats vestuaris i van sol·licitar al centre poder lluir-los dimarts vinent, ja que dilluns tampoc hi haurà classe, al ser un dia festiu de lliure elecció.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
- Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil