Crítiques a la paralització en zones menys afectades pel vendaval
Els empresaris de la Catalunya central lamenten la confusió que va generar en els negocis l’alerta màxima pel temporal
Joel Lozano
Diverses veus van criticar la gestió centralitzada que va generar alarmisme i confusió en diversos negocis i activitats econòmiques arran de l’avís generalitzat de fort vent a tot Catalunya. Esteve Pintó, president de PIMEC Catalunya Central, va assenyalar que hi ha "falta de claredat en la posició del Govern", ja que "no es pot deixar al criteri de les empreses decidir si els treballadors han d’acudir a la feina, en quines condicions treballaran i l’assumpció dels costos". La despesa derivada de les inclemències del canvi climàtic "no la poden pagar únicament les empreses i treballadors. El govern no ens pot deixar sols" va dir.
Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, també va ser crítica amb l’alerta generalitzada. "L’opinió des de les cambres és que les Es-Alert han de ser més selectives, de manera més parcial, com es fa amb les inundacions, i no generalitzar-ho a tot el país, ja que afecta l’activitat productiva". Hi va coincidir Toni Daura, president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, que va demanar fer ús del sentit comú i no generar alarmismes que siguin innecessaris.
"Centralisme barceloní"
Segons Empresariat Cerdanya, els tancaments generals i les mesures preses sense criteri local tenen greus efectes econòmics i socials: visitants que abandonen anticipadament el territori, serveis turístics aturats i hospitals amb activitat reduïda. Ahir van haver de tancar les estacions d’esquí de la Cerdanya, i deixar visitants i escolars en setmana blanca sense poder realitzar les activitats programades, fet que va generar frustració i pèrdues per a empreses i famílies. "Aquesta gestió penalitza el territori, genera desconfiança en el sistema d’alertes i posa en perill sectors clau com el turisme d’hivern", va dir Mireia Vila, vicepresidenta d’Empresariat Cerdanya. La patronal ceretana va remarcar que els fenòmens meteorològics com el vent són habituals a la zona i poden gestionar-se amb criteri tècnic i territorial sense paralitzar tota l’activitat.
Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, va defensar que la jornada d’ahir es va traduir en una disminució notable del ritme d’activitat, fet que va afectar especialment el comerç. També va advertir que el cop va ser més dur per a les petites empreses. Fàbrega va dir que es va aplicar un criteri massa uniforme i ho va atribuir al "centralisme barceloní". "Tractar tot Catalunya per igual" en un episodi com el d’ahir "no és bo" i va defensar que la tecnologia permet "discriminar perfectament per zones" en funció de l’afectació real.
En la mateixa línia, la FOEG (Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona) va expressar el seu desacord amb una paralització o limitació de l’activitat aplicada de manera generalitzada i va reclamar que les mesures es prenguin amb un criteri de "proporcionalitat i adequació territorial". En aquest sentit, la patronal va recordar que a les comarques gironines, "a la major part del territori", la situació no va tenir una afectació equiparable a la de l’àrea metropolitana, i va advertir que qualsevol parada té conseqüències directes sobre la productivitat, el compliment de comandes, la logística i els costos, especialment per a les pimes.
En un comunicat, la FOEG també va situar l’episodi en un inici d’any "especialment complex" per a l’activitat econòmica, amb disfuncions que afecten la mobilitat i la competitivitat, i va reclamar protocols clars i territorialitzats.
Va compartir la crítica el director de l’Associació de Transportistes de Girona, Jordi Esparraguera: "La feina que no fem avui l’hem de fer demà" i va dir que, encara que la seguretat és prioritària, la resposta institucional sigui més afinada per minimitzar l’impacte sobre l’activitat econòmica quan les condicions no són iguals a tot el país. Els alcaldes de Girona, Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i altres municipis de la província també van reclamar mesures territorialitzades.
