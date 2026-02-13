Menys criminalitat
Els delictes cauen un 6% a Barcelona gràcies a l’ofensiva policial contra la multireincidència
Els robatoris amb força es redueixen un 19,8% i els furts un 7,6%, però puja el tràfic de drogues un 26% i les estafes un 3,2%
Els Mossos fiscalitzen amb una nova app als 4.500 delinqüents més actius de Catalunya
Germán González
El març de l’any passat els Mossos d’Esquadra junt amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policia Nacional, la Policia Portuària i vigilants de seguretat van posar en marxa l’anomenat pla Kanpai, que pretenia pressionar els delinqüents multireincidents que feien del delicte, principalment robatoris i furts, la seva forma de vida. En aquest temps s’han establert vuit dispositius específics d’aquest pla a la ciutat i l’àrea metropolitana amb 251 detinguts i 118 investigats.
Aquesta ofensiva policial, juntament amb més presència d’efectius als carrers i unincrement de la coordinació entre cossos de seguretat, explica el descens d’un 6,1% dels delictes a Barcelona respecte al 2024, una xifra per sobre de la mitjana catalana, en què la baixada és del 4,1%. Les detencions pugen un 4,7%. Són dades conegudes a la Junta Local de Barcelona que s’ha celebrat aquest divendres, presidida per l’alcalde, Jaume Collboni, i amb la presència de la consellera d’Interior, Núria Parlon, el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i amb la participació dels principals comandaments policials, de la judicatura i de la fiscalia.
En la seva intervenció, Collboni ha remarcat que «els delinqüents han de saber que els ho posarem més difícil» amb l’increment d’agents a la ciutat, la coordinació amb jutges i fiscals i els canvis legislatius contra la multireindència. En aquest sentit, l’alcaldeha remarcat que els delictes relacionats amb aquesta reiteració delictiva han baixat un 8,6% a partir d’aquest «pla de xoc» amb mesures com l’ampliació de l’activitat judicial per reduir terminis, l’intercanvi d’informació de cossos policials o la nova unitat de la Urbana adscrita a la fiscalia.
Collboni ha afegit que en el primer trimestre de l’any vinent es posarà la primera pedra del futur edifici de coordinació d’emergències al Poble-sec i ha destacat que s’han començat a col·locar a la plaça Catalunya i al Gòtic les primeres de les 500 càmeres previstes aquest 2025 per garantir la seguretat «en els punts més freqüentats i complicats de la ciutat». L’any vinent se n’instal·laran 500 més.
La consellera Parlon ha remarcat la importància de l’increment d’agents de Mossos i Urbana a la ciutat així com la coordinació entre els dos cossos tant en intercanvi d’informació com en control de videovigilància i base de dades de delinqüents. A més, ha afegit que gràcies a «la intel·ligència policial i investigació prèvia» s’han pogut centrar les accions contra la multireincidència i obtenir un millor resultat.
Baixa la reincidència
En aquest últim any s’han detectat a la ciutat 532 multireincidents, dels quals 470 han estat molt actius, ja que acumulen 4.001 detencions amb 9.726 delictes imputats. Segons dades de la Guàrdia Urbana i els Mossos, els cinc delinqüents actius amb un alt risc de persistència a Barcelona acumulen 197 detencions el 2025. Entre els cinc sumen 350 detencions en total i quatre estan ara a la presó, ha assenyalat la comissària Montse Estruch, responsable dels Mossos a Barcelona.
A més, assenyalen que la radiografia del robatori violent a la ciutat seria la d’un únic lladre (54,7%), que no actua armat (85%), fa una estrebada (69,8%) a l’espai públic (80,9%) que no provoca lesions a la víctima (65,1%) i s’emporta un mòbil o una cartera (61,6%).
A la Junta s’ha indicat que el 85,6% dels delictes que passen a la ciutat són sobretot robatoris i furts. Principalment, es cometen al carrer (40%) i després en comerços (33,6%) i transport públic (21,8%). Més allunyats queden empreses i domicilis. El que més es roba són telèfons mòbils (40,4%), seguit de bolsos o carteres (21,2%) i cadenes (18,4%).
L’any passat respecte al 2024 els furts van baixar un 7,6%; els robatoris amb força, un 19,8%; els robatoris en cotxes, un 6,7%, i els danys, un 5,6%, mentre que les estafes van pujar un 3,2%, i els robatoris violents, un 0,5%. Sobre aquest últim delicte, que representa el 7% del total, els agents van fer un 13,8% de detencions, en concret 3.802 detencions, que corresponen a 2.340 persones diferents. Hi va haver un 10,6% més d’aquests robatoris violents en comerços. El 4,1% de les víctimes són menors i el 14,7% més grans de 65 anys.
Més drogues
El delicte que més ha crescut a la ciutat, un 26,8%, és el tràfic de drogues. El 2025 els agents van resoldre 110 investigacions amb 165 punts de venda desactivats, 210 detinguts i 57 narcopisos recuperats, majoritàriament a Ciutat Vella, que s’han tapiat o tornat als seus legítims propietaris.
A Barcelona s’han requisat 9.018 plantes de marihuana, 472 quilos de cabdells, 345 quilos d’haixix, 75,5 quilos d’MDMA, 16,7 quilos de ketamina, 13,1 quilos de metamfetamina, 7 quilos de cocaïna i 1,2 quilos de tusi, entre altres substàncies.
Els Mossos vinculen aquestes actuacions contra el tràfic de drogues amb el descens del 40,6% dels robatoris a establiments a prop d’entorns delinqüencials, ja que s’assalten per aconseguir diners o objectes a canvi de drogues. La consellera Parlon ha remarcat que han augmentat aquests delictes relacionats amb la droga per l’increment de l’activitat policial amb més investigacions.
Més ordres de protecció
Altres delictes que van augmentar van ser les amenaces (2,6%), els trencaments de condemna (3,2%) i els maltractaments (1,7%), sempre relacionat amb la violència domèstica. El Sistema Integral d’Atenció a les Víctimes va atendre l’any passat 4.679 persones, un 14% menys que el 2024. En canvi, han augmentat un 2% les ordres de protecció (2.784) i un 4% el seguiment a víctimes (3.326).
Quant a la violència de gènere, els delictes es redueixen un 4,8% en l’àmbit global. Els delictes d’amenaces (un 20,3% menys) i els delictes de maltractament o violència habitual en l’àmbit de la llar (6,8% menys) disminueixen. Al contrari, augmenten els delictes de trencament de condemna amb resolució judicial. Durant el 2025, s’han produït dos homicidis en aquest àmbit.
El conjunt dels delictes sexuals (que inclouen agressions sexuals, abusos, assetjament, exhibicionisme i provocació sexual) pugen un 4% a la ciutat del 2024 al 2025. En aquest àmbit, les detencions s’han incrementat un 15,8% i les persones investigades un 5,5%, gràcies a l’augment de les denúncies.
En aquest sentit, a la Junta s’ha destacat que han crescut aquest tipus d’agressions sexuals dins de la parella (14,7%), però han caigut (un 14,6% menys) com a violència domèstica. Els responsables policials assenyalen que «les últimes modificacions legislatives i la confiança en el sistema per part de les víctimes són factors clau per analitzar l’augment de les denúncies i, en conseqüència, l’empoderament» de les dones.
A més, han remarcat que ha aflorat una xifra oculta que abans no es coneixia d’aquestes agressions sexuals gràcies a l’especialització de les unitats policials que treballen amb víctimes, l’augment en la resolució dels fets i el patrullatge en entorns sensibles com l’oci nocturn (només un de cada cinc delictes sexuals succeeix en aquest àmbit).
Armes blanques al carrer
Els incidents associats al pla Daga, en els quals es troba una arma blanca, han augmentat un 23,6%. Les intervencions creixen un 9% i augmenten un 12% les denúncies administratives relacionades amb armes i objectes perillosos. De la mateixa manera, també creixen les hores de patrullatge en un 43,4% i el nombre de persones identificades en un 37,1%.
També s’han incrementat els contactes amb la comunitat un 14,2% dins del pla Confiança i s’han reforçat els patrullatges a peu. La finalitat és visibilitzar la presència policial al carrer, escoltar la ciutadania i explicar la tasca policial, segons els cossos de seguretat.
L’any passat es van fer 6.207 dispositius policials a la ciutat, amb 176 entrades i registres en domicilis arran d’investigacions judicials, 432 grans esdeveniments i 2.432 mobilitzacions. Dins del Pla Operatiu Antiterrorista s’han augmentat en un 18% les hores de patrullatge i els identificats en un 36,6%.
