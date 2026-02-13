Eixos comercials a mig gas
Alguns establiments van retardar l’obertura, mentre que d’altres no van obrir per evitar riscos pel torb, que va dissuadir compradors i turistes.
Jordi Ribalaygue
Branques arrencades, tanques enderrocades, cartrons arrossegats i bicicletes abocades sembraven el recorregut entre Urquinaona i la plaça Catalunya, al centre de Barcelona, més espaiós del que és habitual per l’emergència decretada a causa del vendaval. Tot i que no buides i recobrant el pols, menys vianants i turistes transitaven a mig matí per artèries habitualment atapeïdes.Ramas arrencades, tanques enderrocades, cartrons arrossegats d’un costat a l’altre i bicicletes abocades sembren el recorregut entre Urquinaona i la plaça Catalunya, en el centre de Barcelona, més espaiós de l’habitual per l’emergència decretada a causa del vendaval a la ciutat. Tot i que ni de bon tros buides i recobrant el pols mentre la jornada avança, menys vianants i turistes transitaven a medi demà per artèries habitualment atapeïdes aquest dijous de temps excepcional, que ha fet enrere a algunes botigues del nucli de la capital a obrir.
Altres negocis es van animar a reprendre la rutina més tard, a l’espera de notícies de l’evolució meteorològica i de les indicacions de les autoritats davant l’episodi extraordinari. Barcelona Comerç va confirmar que alguns establiments es van estimar més retardar l’obertura per no exposar-se a riscos durant les hores més crítiques de la borrasca Nils. Fins al 30% de les botigues es van mantenir tancades en alguns eixos comercials.Altres negocis s’han animat a reprendre la rutina més tard de l’habitual, a l’espera de notícies de l’evolució meteorològica i de les indicacions de les autoritats davant l’episodi extraordinari. Barcelona Comerç ha confirmat que hi ha hagut establiments que han preferit retardar l’obertura per no exposar-se a riscos durant les hores més crítiques de la borrasca Nils. Fins al 30% de les botigues s’han mantingut amb pany i clau en alguns eixos comercials. La poca afluència de clients va ser generalitzada a Barcelona, segons les entitats gremials de Barcelona Comerç. Coincideixen a dir que van abundar els bars i restaurants que van renunciar a instal·lar terrasses i tendals.A més, l’escassa afluència de clients ha sigut generalitzada a Barcelona. Així ho acrediten les diferents entitats gremials agrupades a Barcelona Comerç. Coincideixen també que han abundat els bars i restaurants que han renunciat a instal·lar terrasses i tendals.
Els danys materials van ser escassos. "El 85% no ha tingut incidències i el 15% que sí que n’ha tingut han sigut lleus", explicava Barcelona Oberta, que representa el teixit comercial del centre de l’urbs i les zones turístiques. Assegurava que totes les botigues han obert malgrat l’alerta. "La majoria no ha tingut problemes amb el personal, excepte en uns quants casos per problemes de desplaçament i absències", va afegir.Els danys materials han sigut escassos. "El 85% no ha tingut incidències i el 15% que sí que ha tingut han sigut lleus", explica Barcelona Oberta, que representa al teixit comercial del centre de l’urbs i les zones turístiques. Assegura que totes les botigues han acabat obrint malgrat l’alerta. "La majoria no ha tingut problemes amb el personal, excepte en uns quants casos per problemes de desplaçament i absències", afegeix.
Diversos comerços de la plaça de Catalunya es mantenien tancats a mig matí. Abans de les 11 hores, una cua de clients esperava davant les portes tancades de la botiga d’Apple, a la cantonada de la plaça amb el passeig de Gràcia. Diversos cartells a les vidrieres advertien d’un "horari excepcional" durant la jornada.
Avisos d’alerta
Després d’obrir una hora i mitja més tard del que és habitual, un encarregat d’Apple va reconèixer que l’obertura es va posposar pel temps advers i els avisos d’alerta emesos per la Generalitat i l’Ajuntament.Diversos comerços de la plaça de Catalunya es mantenien tancats a mig matí a causa dels efectes de la borrasca Nils. Abans de les 11:00 hores, una cua de clients esperava davant les portes tancades de la botiga d’Apple, a la cantonada de la plaça amb el passeig de Gràcia. Diversos cartells a les vidrieres de l’establiment de la marca d’informàtica advertien d’un "horari excepcional" durant aquesta jornada, sense assenyalar el motiu. Després d’obrir una hora i mitja més tard de l’habitual, un encarregat d’Apple ha reconegut que l’obertura s’ha posposat a causa del temps advers i els avisos d’alerta que la Generalitat i l’ajuntament van emetre ahir. Altres negocis van optar per no obrir. Va ser el cas de la botiga d’Orange, a la plaça de Catalunya. La persiana també estava abaixada a mig matí a Primark, tot i que sí que va mantenir un accés obert per la Rambla.Altres negocis han optat per no obrir durant tot aquest dijous. És el cas de la botiga d’Orange, també a la plaça de Catalunya. La persiana està baixada i un parell de cartells avisen que el local "es mantindrà tancat avui", a causa de "l’alerta meteorològica" decretada i "seguint les directrius emeses per les autoritats de Protecció Civil de la Generalitat". La persiana també estava llançada a mig matí a les portes que donen a plaça Catalunya en un altre gran establiment del centre de Barcelona, el de Primark, tot i que sí que ha mantingut un accés obert per la Rambla.
D’altres grans establiments, com per exemple el centre comercial El Corte Inglés i la botiga de Zara a la plaça Catalunya, són oberts amb normalitat. En canvi, el Hard Rock Cafe de plaça Catalunya no va atendre comensals al matí. Els comerços del carrer Pelai sí que atenien al migdia com qualsevol altre dia.Altres grans establiments, com el centre comercial de l’El Corte Inglés o la botiga de Zara a la plaça Catalunya, estan oberts amb normalitat. En canvi, el Hard Rock Cafè de plaça Catalunya no ha servit a comensals aquest matí. Els comerços del carrer Pelai atenien aquest migdia com qualsevol altre dia.
Fora de plaça Catalunya i el seu contorn, el balanç era desigual. A l’eix comercial de Marina, el 30% dels establiments es van mantenir tancats durant tot el matí.
