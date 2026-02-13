Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vendaval històricCarnaval de SolsonaPlans cap de setmanaFesta de la LlumVideoclip RosalíaAtlètic-BarçaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Després de l’accident de Gelida

El Govern xifra en 100 milions d’euros les actuacions d’emergència de Rodalies

La consellera Paneque confia que diversos trams tallats de l’R2 i l’RL4 es puguin reobrir aquest cap de setmana

Última hora de Rodalies, avui en directe | Declaracions de Paneque i noves incidències en línies i trens

Arbres a la via, talls i retards constants a Rodalies pel temporal de vent: «No entenc per què han circulat»

Un tren de Rodalies a l’estació de Sants, a Barcelona.

Un tren de Rodalies a l’estació de Sants, a Barcelona. / Jordi Otix / EPC

Pau Lizana Manuel

Barcelona

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat aquest divendres que «s’estan invertint 100 milions d’euros en les actuacions d’emergència» de la xarxa de Rodalies «derivades de la crisi de Gelida». La consellera ha afirmat que són unes xifres que van a part tant del Pla de Rodalies 2020-2030 com del recentment ampliat Pla de Rodalies 2026-2030 i que aquests 100 milions d’euros són un altre element que posa de manifest «la deficiència acumulada en el manteniment del servei». De fet, Paneque ha fet una crida perquè aquest «desplegament inèdit de recursos humans i econòmics es mantingui de manera estructural».

En una entrevista al programa ‘Els Matins’ de TV3, la titular de Territori també ha defensat que durant la jornada d’aquest dijous, marcada pel temporal de vent de la borrasca Nils, la decisió que Rodalies funcionés es va prendre «amb els mateixos criteris de prudència que la resta del transport públic». Tal com ha passat les últimes setmanes es van registrar durant tot el dia greus retards i cancel·lacions de trens i, tal com ha recordat la consellera durant l’entrevista, es van tancar per precaució les estacions de Malgrat de Mar, Premià de Mar i Barberà del Vallès.

Reobren l’R2 i l’RL4

Sobre si la jornada de dijous podria retardar la previsió del Govern que Rodalies torni majoritàriament a la normalitat dilluns vinent, la consellera ha defensat que, de moment, ja s’ha certificat la seguretat de les línies R2 i RL4 tant amb Adif com amb els sindicats. Així, «durant el cap de setmana», es restablirà el servei complet entre les estacions de Sants i Bellvitge de l’R2 i tornarà a estar operatiu el tram de l’RL4 entre Lleida i Cervera. Encara quedaran per reobrir el tram de l’RL4 comprès entre la capital de la Segarra i Terrassa; i el tram entre Riba-roja d’Ebre i Reus de l’R15.

També falta veure quan es podrà restablir la línia R3 més enllà de Vic. Aquesta setmana, el Govern augurava que dilluns que ve es podria reobrir el tram entre la Garriga i Campdevànol. Durant l’entrevista, no obstant, la consellera no ha especificat si finalment es podrà fer aquesta reobertura.

Notícies relacionades i més

[Hi haurà ampliació]

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  2. El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
  3. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  4. Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
  5. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
  6. La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
  7. Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
  8. Un arbre de grans dimensions amenaça de caure pel vent al Sant Joan d’en Coll de Manresa

El Govern xifra en 100 milions d’euros les actuacions d’emergència de Rodalies

El Govern xifra en 100 milions d’euros les actuacions d’emergència de Rodalies

La inflació es modera sis dècimes al gener, fins al 2,3%, gràcies a l’electricitat i els carburants

La inflació es modera sis dècimes al gener, fins al 2,3%, gràcies a l’electricitat i els carburants

Salvador Illa es reincorpora dilluns al capdavant del Govern després de recuperar la mobilitat

Salvador Illa es reincorpora dilluns al capdavant del Govern després de recuperar la mobilitat

Catalunya torna a ampliar les restriccions per la pesta porcina, després de trobar dos senglars infectats fora de la ‘zona zero’

Catalunya torna a ampliar les restriccions per la pesta porcina, després de trobar dos senglars infectats fora de la ‘zona zero’

Del vent a la neu: la Cerdanya i el Berguedà es tornen a emblanquinar

Del vent a la neu: la Cerdanya i el Berguedà es tornen a emblanquinar

Demanen tres anys de presó per un presumpte alçament de béns vinculat a unes cases a Das amb un deute de gairebé 87.000 euros

Demanen tres anys de presó per un presumpte alçament de béns vinculat a unes cases a Das amb un deute de gairebé 87.000 euros

Afectacions de trànsit i recomanacions de seguretat amb motiu del Carnestoltes Infantil de Manresa

Afectacions de trànsit i recomanacions de seguretat amb motiu del Carnestoltes Infantil de Manresa

Una quarantena d'agents del Berguedà renoven el distintiu de Compromís amb la Sostenibilitat Turística

Una quarantena d'agents del Berguedà renoven el distintiu de Compromís amb la Sostenibilitat Turística
Tracking Pixel Contents