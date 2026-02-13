Després de l’accident de Gelida
El Govern xifra en 100 milions d’euros les actuacions d’emergència de Rodalies
La consellera Paneque confia que diversos trams tallats de l’R2 i l’RL4 es puguin reobrir aquest cap de setmana
Última hora de Rodalies, avui en directe | Declaracions de Paneque i noves incidències en línies i trens
Arbres a la via, talls i retards constants a Rodalies pel temporal de vent: «No entenc per què han circulat»
Pau Lizana Manuel
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat aquest divendres que «s’estan invertint 100 milions d’euros en les actuacions d’emergència» de la xarxa de Rodalies «derivades de la crisi de Gelida». La consellera ha afirmat que són unes xifres que van a part tant del Pla de Rodalies 2020-2030 com del recentment ampliat Pla de Rodalies 2026-2030 i que aquests 100 milions d’euros són un altre element que posa de manifest «la deficiència acumulada en el manteniment del servei». De fet, Paneque ha fet una crida perquè aquest «desplegament inèdit de recursos humans i econòmics es mantingui de manera estructural».
En una entrevista al programa ‘Els Matins’ de TV3, la titular de Territori també ha defensat que durant la jornada d’aquest dijous, marcada pel temporal de vent de la borrasca Nils, la decisió que Rodalies funcionés es va prendre «amb els mateixos criteris de prudència que la resta del transport públic». Tal com ha passat les últimes setmanes es van registrar durant tot el dia greus retards i cancel·lacions de trens i, tal com ha recordat la consellera durant l’entrevista, es van tancar per precaució les estacions de Malgrat de Mar, Premià de Mar i Barberà del Vallès.
Reobren l’R2 i l’RL4
Sobre si la jornada de dijous podria retardar la previsió del Govern que Rodalies torni majoritàriament a la normalitat dilluns vinent, la consellera ha defensat que, de moment, ja s’ha certificat la seguretat de les línies R2 i RL4 tant amb Adif com amb els sindicats. Així, «durant el cap de setmana», es restablirà el servei complet entre les estacions de Sants i Bellvitge de l’R2 i tornarà a estar operatiu el tram de l’RL4 entre Lleida i Cervera. Encara quedaran per reobrir el tram de l’RL4 comprès entre la capital de la Segarra i Terrassa; i el tram entre Riba-roja d’Ebre i Reus de l’R15.
També falta veure quan es podrà restablir la línia R3 més enllà de Vic. Aquesta setmana, el Govern augurava que dilluns que ve es podria reobrir el tram entre la Garriga i Campdevànol. Durant l’entrevista, no obstant, la consellera no ha especificat si finalment es podrà fer aquesta reobertura.
[Hi haurà ampliació]
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Un arbre de grans dimensions amenaça de caure pel vent al Sant Joan d’en Coll de Manresa