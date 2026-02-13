Dos morts i un ferit greu en l’incendi d’un pis a Xàbia
ALFONS PADILLA / PEDRO CERRADA
Tragèdia al nucli de la platja de l’Arenal de Xàbia (Marina Alta). Dues persones van morir ahir i una altra va resultar intoxicada greu en l’incendi que es va desencadenar a la tarda en un pis d’un immoble de planta baixa i sis altures situat a l’avinguda de París. Sis persones més van ser ateses pels serveis sanitaris, la majoria per ansietat. Pel que sembla, una de les víctimes, una dona de 71 anys, va morir dins de l’habitatge al quedar atrapada en l’incendi. La segona víctima és un home colombià de 42 anys que va morir per inhalació de fum després de quedar-se a avisar casa per casa els veïns del foc. Els serveis sanitaris van mirar de reanimar-lo sense èxit.
Els primers a arribar al lloc de l’incendi van ser els policies locals, que van aconseguir posar fora de perill cinc persones ajudant-se del muntacàrregues d’un pintor des de l’exterior. Una altra família, que viu a la segona planta, va sortir per la terrassa gràcies al fet que des del carrer van col·locar una escala portàtil d’alumini. També es va desplaçar fins al lloc del sinistre personal de la Creu Roja per atendre els familiars de les víctimes.
El foc es va originar per causes que s’investiguen i les flames van devorar ràpidament el pis. Els bombers van habilitar un passadís de seguretat per evacuar tots els residents, uns 40, segons fonts del Consorci Provincial de Bombers. La Policia Judicial de la Guàrdia Civil de La Vila Joiosa s’ha fet càrrec de la investigació de l’incendi i l’edifici va quedar precintat a l’espera de saber l’estat de l’estructura i els danys causats. Avui els arquitectes faran una inspecció per valorar les reparacions que s’han de fer perquè els veïns puguin tornar a casa. A l’edifici sinistrat hi viuen sobretot famílies treballadores. Són persones humils que tenen llocs de treball a la turística platja de l’Arenal, moltes de les quals a l’hostaleria.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»