El peix blau escasseja als menjadors escolars catalans
Només el 2,7% dels centres serveixen el mínim indicat de les varietats més riques en omega-3. La proporció és molt lluny de la mitjana espanyola, del 26%.
Olga Pereda
El peix és present als menjadors escolars, però l’assignatura pendent continua sent la varietat més interessant des del punt de vista nutricional: el peix blau. L’informe Menjadors escolars a Espanya revela que gairebé el 80% dels menjadors de les escoles compleixen les recomanacions oficials sobre la ingesta de peix: entre cinc i vuit racions al mes. La xifra, però, es refereix gairebé exclusivament al peix blanc (sobretot al lluç). La varietat més absent és, precisament, la que conté més omega-3, això és, el peix blau, com per exemple salmó, sardines, verat i anxoves.
Només el 26% dels menjadors compleixen la recomanació mínima de peix blau (unes tres racions al mes). "Això significa que tres de cada quadre menjadors no proporcionen prou omega-3 per al desenvolupament neurològic infantil", conclou l’estudi, promogut per l’organització pesquera Opromar i avalat per la Fundació Espanyola de la Nutrició.
L’omega-3 és essencial per al cervell. "Una alimentació pobra en DHA (un tipus d’omega-3) es relaciona amb un menor rendiment escolar i amb alteracions en l’hipocamp, l’àrea del cervell on hi ha la memòria", recorda la neuropsicòloga infantil María Luisa Ferrerós, autora del llibre sobre nutrició Digme qué come y te diré cómo se porta.
A més de ser-hi en el peix, els greixos saludables són presents en l’oli d’oliva verge extra, la fruita seca, l’alvocat i el rovell d’ou. La legislació actual, però, prohibeix el consum de fruita seca sencera als menjadors escolars en els menors de 6 anys pel risc d’asfíxia.
Presentat ahir, aquest informe d’Opromar destaca que els menjadors aproven en l’ús de diferents tècniques culinàries i també en la varietat que ofereixen, ja que gairebé no es repeteixen receptes. L’assignatura que suspenen, a més de la poca presència de peix blau, és la d’especificar tots els ingredients, amb el consegüent risc per als nens amb al·lèrgies, que estan augmentant en la població infantil, per bé que la comunitat mèdica no en sap els motius concrets.
Context "crític"
L’estudi analitza 2.738 menjadors de centres educatius públics d’educació primària de les 17 comunitats autònomes. Els autors recorden que el context general és "crític": Espanya ha experimentat un descens del 30% en el consum de peix en l’última dècada, i això és "especialment greu" en famílies amb nens. A més, un de cada tres menors no consumeix peix regularment. Tot i que l’informe no ho esmenta, el preu del peix fresc (prohibitiu per a moltes llars) pot ser un factor de fre, però el sector assegura que es tracta més aviat d’una percepció.
Respecte al peix blau, l’informe remarca una paradoxa: comunitats sense litoral, com l’Aragó i Castella-la Manxa, superen àmpliament regions costaneres, com ara Catalunya, Múrcia i les Canàries. Catalunya en surt especialment malparada perquè només el 2,7% dels menjadors analitzats ofereix tres racions mensuals de peix blau. Els tècnics situen la comunitat en la zona vermella, ja que forma part dels territoris que exigeixen "una intervenció urgent".
