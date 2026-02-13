El Port de Barcelona restringeix el trànsit marítim
Cristina Buesa
Les instal·lacions del Port de Barcelona estaven semidesertes ahir. L’alerta per forts vents va aturar també l’activitat a les oficines del World Trade Center, seu administrativa de l’administració. Fonts portuàries van explicar que el trànsit marítim estava restringit, és a dir, que s’avaluava la conveniència o no de l’entrada dels vaixells en funció del tipus d’embarcació, per calibrar si era segura o no l’operació. Des del port s’insistia al matí que no s’havien vist obligats a tancar-lo i que en les hores següents no estava prevista l’entrada de cap vaixell. Les ràfegues de vent van disminuir a la capital catalana a mesura que passaven les hores.
Segons deien les mateixes fonts, les tres terminals de contenidors van aturar l’operativa i la previsió era reprendre l’activitat quan les condicions fossin segures. El Port de Barcelona disposa actualment de dues terminals especialitzades en trànsit de contenidors: APM Terminals Barcelona i Hutchison Ports BEST (Barcelona Europe South Terminal), totes dues preparades per operar amb grans vaixells portacontenidors, i la terminal Bergé, que també manipula contenidors, tot i que la seva activitat principal se centra en un altre tipus de càrregues.
Quant als ferris, una altra de les activitats importants de la infraestructura barcelonina, van sortir dimecres a la nit.
