Quatre detinguts amb una maleta plena de mòbils presumptament robats
En l'operatiu conjunt entre Mossos i policia local s'han interceptat 50 terminals
ACN
Barcelona
Detenen quatre homes a Mataró amb una maleta plena de mòbils presumptament robats en un operatiu conjunt entre els Mossos i la policia local. S'han interceptat 50 terminals, alguns de nous i altres embolicats en paper d’alumini. Després de fer les comprovacions, s'ha detectat que molts consten com a robats. Les detencions es van fer aquest dijous 12 de febrer a la tarda i els homes tenen 18, 21, 25 i 47 anys.
Una patrulla va detectar tres homes dins d'un cotxe i en escorcollar el vehicle hi van trobar una maleta plena de mòbils, un ordinador portàtil i una tauleta. Després d'arrestar els tres ocupants del cotxe es deté un quart home que apareix a la comissaria. Tots ells estan pendents de passar a disposició judicial.
