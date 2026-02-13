Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quatre detinguts amb una maleta plena de mòbils presumptament robats

En l'operatiu conjunt entre Mossos i policia local s'han interceptat 50 terminals

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra / Europa Press

ACN

Barcelona

Detenen quatre homes a Mataró amb una maleta plena de mòbils presumptament robats en un operatiu conjunt entre els Mossos i la policia local. S'han interceptat 50 terminals, alguns de nous i altres embolicats en paper d’alumini. Després de fer les comprovacions, s'ha detectat que molts consten com a robats. Les detencions es van fer aquest dijous 12 de febrer a la tarda i els homes tenen 18, 21, 25 i 47 anys.

Una patrulla va detectar tres homes dins d'un cotxe i en escorcollar el vehicle hi van trobar una maleta plena de mòbils, un ordinador portàtil i una tauleta. Després d'arrestar els tres ocupants del cotxe es deté un quart home que apareix a la comissaria. Tots ells estan pendents de passar a disposició judicial.

