La Rambla tanca provisionalment l’Amaya i estrena local a l’antic Casa Joan
La reforma del passeig continua afectant l’activitat econòmica, tant per la menor afluència com per la suspensió temporal de trams de terrasses.
Patricia Castán
Les obres que mantenen potes enlaire successivament diferents trams de la Rambla des del mandat passat i que continuaran almenys un any més, s’han convertit en una prova de resistència per als seus comerços. Els afectats han lamentat importants pèrdues econòmiques, que han arribat a suposar algunes clausures. Una dels més rellevants ha sigut la de l’històric restaurant Amaya, que tot i que és un tancament provisional, no té assegurada la reobertura. Malgrat la conjuntura, encara hi ha empresaris que aposten per debutar en aquests moments, com és el cas del nou 700 Milles, que ocupa l’espai, que va deixar el bar Casa Joan, tot un clàssic de la zona i que havia estat tancat els últims anys, en el número 12.
El negoci que acaba d’obrir, després d’una profunda reforma que recupera la seva arquitectura i treu partit dels seus murs de maó i arcades, afegint mobiliari contemporani, s’inspira en la cuina marinera i catalana, amb el repte d’atraure de nou al vial els barcelonins amb bon paladar. L’espai, amb llicència de restaurant i unes obres que van finalitzar a finals de l’any passat, segons detalla el districte de Ciutat Vella, va començar a funcionar fa un mes, malgrat que encara està ajustant la seva programació i té la web en construcció. Una part de l’immoble es podria destinar ben aviat a un ús complementari.
Ha tornat la vida a un tram de Rambla molt afectat per l’ampliació de les voreres i la retirada provisional de terrasses, tot i que en aquest emplaçament en pocs mesos les recuperaran. El local semblava maleït des que va tancar com a Casa Joan el 2016, quan els lloguers disparats van impedir la continuïtat del negoci. Va sortir al mercat immobiliari en un moment en què les rendes dels restaurants disponibles ja es firmaven per fins a 40.000 euros mensuals. Finalment, va ser recuperat com a Casa Lola pel grup Costa Este, amb un enfocament comercial més destinat al viatger. Però la seva vida va ser curta, i la pandèmia no va ajudar, de manera que va estar tancat uns quants anys.
Ara, després de ser adquirit el local per un empresari de Girona, que ha realitzat una inversió milionària, s’entreveu com un nou reclam. Una bona notícia que aplaudeixen tant l’entitat Amics de la Rambla com el Gremi de Restauració de Barcelona, que està batallant perquè les condicions de les terrasses de l’eix siguin el millor possible per als operadors, després de la redistribució.
Futur incert
Per contra, el futur d’un històric fundat el 1941, Casa Amaya, segueix en l’aire. Després d’anunciar en aquest diari que la caiguda de la facturació els portava a plantejar-se un traspàs, la família propietària va decidir abaixar la persiana provisionalment l’1 de gener. L’establiment està en procés d’erto des d’aleshores, esperant que passi el punt àlgid d’obres.
L’empresària Mireia Torralba explica a EL PERIÓDICO que havien passat mesos "molt durs" per les obres que complicaven l’accés als negocis. La situació era "insuportable" financerament, i el panorama a curt termini empitjorava, ja que el seu tram de Rambla es quedarà sense terrassa a finals d’aquesta primavera per les afectacions del tram central. I per als empresaris els vetlladors són un pulmó econòmic. L’establiment va resistir el Nadal gràcies a la clientela barcelonina, tot i que aquesta també es va reduir pels problemes de mobilitat per arribar amb taxi o cotxe que tenen els comensals de més edat.
Torralba diu que estan "aguantant la respiració" i "quan pugui tornar" a treballar decidiran el seu futur. Una de les opcions és que la saga familiar, propietària del local amb un soci, torni amb els seus fogons de sempre, afegint qualitat autòctona a l’oferta actual. Però tampoc descarten un traspàs. Han rebut propostes d’empresaris estrangers, en la línia d’altres negocis del vial, a cop de talonari.Torralba assenyala que estan "aguantant la respiraración" i "quan pugui tornar" a treballar decidiran el seu futur. Una de les opcions és que la saga familiar –-que suma tres generacions i és propietària del local amb un soci-– torni amb els seus fogons de sempre, afegint qualitat autòctona a la controvertida oferta actual. Però tampoc descarten un traspàs. Recentment han rebut algunes propostes per part d’empresaris estrangers, en la línia dels que estan prenent altres negocis del vial, a cop de talonari.
De moment, el tram superior de la Rambla està patint menys la pèrdua d’afluència, perquè des de la plaça Catalunya encara hi ha molts visitants que s’endinsen a passejar, tot i que ben pocs avancen fins al final, farts d’esquivar tanques i sorolls.De moment, el tram superior de la Rambla està patint menys la pèrdua d’afluència, perquè des de la plaça Catalunya encara hi ha molts visitants que s’endinsen a passejar, tot i que ara pocs avancen fins al final, farts d’esquivar tanques i sorolls.
