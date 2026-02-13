Restringir la mobilitat o adaptar les ciutats
La Generalitat i especialistes en emergències coincideixen en la necessitat d’"educar" la ciutadania perquè es comprenguin les mesures d’autoprotecció que ajuden a rebaixar el risc i el nombre d’accidents.
Guillem Costa
La imatge del pati de l’escola Gitanjali de Badalona no pot ser més potent. L’arbre de més de 15 metres que des de fa unes quantes dècades presidia l’espai exterior en el qual els alumnes juguen cada dia va caure ahir a causa de les ratxes de vent. Per sort, les classes s’havien cancel·lat i la incidència no va arribar a provocar danys personals.
Situacions com aquesta, justifiquen, segons la Generalitat, la decisió de suspendre les classes i reduir la mobilitat. "Les mesures preventives afecten la nostra vida però ajuden a rebaixar el risc i el nombre d’accidents", afirma Imma Solé, subdirectora de Protecció Civil.
Un altre exemple és la palmera desplomada sobre un cotxe a Mataró, sense arribar a ferir-ne la conductora. "Si haguéssim tingut més vehicles circulant, el risc d’incidències hauria sigut molt més elevat", avisa Solé, que es felicita pel fet que els desplaçaments es reduïssin.
No hi ha cultura del vent
No obstant, al llarg de la jornada algunes veus van qüestionar aquest tipus de mesures. Els experts consultats per aquest diari suggereixen que, davant el vent, són més eficaces les mesures de prevenció com les que van activar que una hipotètica adaptació a les ràfegues d’aire extremes. "Al Mediterrani, té sentit aplicar fórmules per tenir un urbanisme més resilient a la calor i les inundacions, però el vent és un risc menys comú i és complicat trobar solucions permanents", considera José Vicente Sánchez Cabrera, geògraf especialista en ordenació del territori i urbanisme, que opina que no hi ha una cultura establerta de vent.
S’ha d’assenyalar que, quan el vent bufa a menys de 50 quilòmetres per hora, tot just genera problemes. "Quan els pics són més elevats, la problemàtica més gran són les caigudes d’arbres i de mobiliari urbà", sosté Iván Portugués, geògraf i especialista en territori i medi ambient. "Davant d’aquest escenari, les restriccions preventives són útils", defensa.
A més, el que passa a les grans àrees metropolitanes no té res a veure amb el perill en zones rurals. "El risc té tres potes: amenaça, exposició, vulnerabilitat", explica l’especialista. "Als àmbits urbans, l’exposició és considerable, perquè hi ha molta més gent afectada per l’amenaça, per aquesta raó és raonable limitar els desplaçaments", prossegueix. Això és precisament el que ha passat a Catalunya, ja que el vent ha impactat de ple a Barcelona i els seus voltants.
¿Què es podria fer a les urbs perquè estiguessin més adaptades al vent? "Es podria ancorar millor el mobiliari urbà", planteja Portugués. "Com a molt, es podria tenir en compte el vent a l’hora de realitzar nous desenvolupaments urbans en llocs en els quals el vent és constant, com passa a Saragossa amb el cerç", especula. Tot i així, no veu gaire recorregut a aquest tipus d’accions en urbs com Barcelona: "Seria difícil d’abordar i quan es declarés un gran vendaval convindria limitar els moviments igualment per reduir danys i minimitzar el risc de víctimes mortals", afirma.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»