Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vendaval històricCarnaval de SolsonaPlans cap de setmanaFesta de la LlumVideoclip RosalíaAtlètic-BarçaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Última hora per als enamorats: vols amb fins a un 30% de descompte i un sorteig que pot pagar-te l’escapada

Iberia Express posa en oferta rutes des de Madrid cap a Europa, Canàries i Balears, i també cap al nord d’Àfrica i el Pròxim Orient

Les ofertes d'Iberia

Les ofertes d'Iberia / IBERIA - Arxiu

Abril Benítez

Sant Valentí és l’excusa perfecta per regalar-se temps junts, i Iberia Express ho aprofita amb una promoció pensada per convertir qualsevol cap de setmana en una escapada: descomptes de fins al 30% en vols des de Madrid a totes les seves destinacions, tant nacionals com internacionals.

Dates, condicions i com aconseguir el descompte

La rebaixa s’aplica a les tarifes Express i Classic i es pot comprar fins al diumenge 15 de febrer per volar entre el 24 de febrer i el 18 de juny de 2026; la promoció és exclusiva per a membres del Club Express, un registre gratuït que ja suma 2,5 milions de clients actius.

Destins que fan venir ganes de fer maletes

La companyia proposa rutes per a tots els plans: des d’escapades urbanes i culturals a Europa, fins a dies de desconnexió al sol a Canàries o Balears, sense oblidar opcions més exòtiques al nord d’Àfrica i el Pròxim Orient, ideals per celebrar l’amor amb un viatge diferent.

Sorteig a xarxes socials: dos bitllets per marxar en parella

Per acabar d’arrodonir la festa, del 13 al 17 de febrer Iberia Express farà un sorteig a les seves xarxes: el premi són dos bitllets d’anada i tornada a qualsevol destinació de l’aerolínia, pensat perquè el guanyador el pugui gaudir “en la millor companyia”.

Notícies relacionades

L'amor és molt bonic

L'amor és molt bonic / gpointstudio

Sant Valentí també a bord (i un extra per regalar)

Del 14 al 28 de febrer, el toc romàntic continua durant el vol: qui demani prosecco rebrà uns bombons Caja Roja de Nestlé per brindar pels bons moments; i, si el que vols és regalar un viatge sense triar dates avui, Iberia ofereix targetes regal amb fins a un 10% de descompte (fins al 15 de febrer), personalitzables i amb un any de validesa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  2. El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
  3. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  4. Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
  5. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
  6. La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
  7. Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
  8. Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil

Última hora per als enamorats: vols amb fins a un 30% de descompte i un sorteig que pot pagar-te l’escapada

Última hora per als enamorats: vols amb fins a un 30% de descompte i un sorteig que pot pagar-te l’escapada

Sant Fruitós obre la inscripció per per al viatge al poble agermanat d’Alcalá del Valle

Sant Fruitós obre la inscripció per per al viatge al poble agermanat d’Alcalá del Valle

Enginy, creativitat i humor en el pregó infantil de la Festa de la Llum de Manresa a càrrec de l’escola Ítaca

Enginy, creativitat i humor en el pregó infantil de la Festa de la Llum de Manresa a càrrec de l’escola Ítaca

Sumem x Santpedor es posiciona: «Aquestes actituds violentes donen munició a la ultradreta»

Sumem x Santpedor es posiciona: «Aquestes actituds violentes donen munició a la ultradreta»

Rafa Yuste, president en funcions del Barça: «Allò del VAR va ser una vergonya, demanarem explicacions»

Rafa Yuste, president en funcions del Barça: «Allò del VAR va ser una vergonya, demanarem explicacions»

La Policia Local de Sant Fruitós frustra dues noves ocupacions en una setmana

La Policia Local de Sant Fruitós frustra dues noves ocupacions en una setmana

Bernat Sellés finalitza la seva participació als Jocs amb una desqualificació als 10 quilòmetres estil lliure

Bernat Sellés finalitza la seva participació als Jocs amb una desqualificació als 10 quilòmetres estil lliure

Vaga, clausura d’escoles per vent i rua a porta tancada per pluja: ¿com han viscut les famílies aquesta ‘setmana horribilis’ de Carnaval?

Vaga, clausura d’escoles per vent i rua a porta tancada per pluja: ¿com han viscut les famílies aquesta ‘setmana horribilis’ de Carnaval?
Tracking Pixel Contents