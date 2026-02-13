Última hora per als enamorats: vols amb fins a un 30% de descompte i un sorteig que pot pagar-te l’escapada
Iberia Express posa en oferta rutes des de Madrid cap a Europa, Canàries i Balears, i també cap al nord d’Àfrica i el Pròxim Orient
Sant Valentí és l’excusa perfecta per regalar-se temps junts, i Iberia Express ho aprofita amb una promoció pensada per convertir qualsevol cap de setmana en una escapada: descomptes de fins al 30% en vols des de Madrid a totes les seves destinacions, tant nacionals com internacionals.
Dates, condicions i com aconseguir el descompte
La rebaixa s’aplica a les tarifes Express i Classic i es pot comprar fins al diumenge 15 de febrer per volar entre el 24 de febrer i el 18 de juny de 2026; la promoció és exclusiva per a membres del Club Express, un registre gratuït que ja suma 2,5 milions de clients actius.
Destins que fan venir ganes de fer maletes
La companyia proposa rutes per a tots els plans: des d’escapades urbanes i culturals a Europa, fins a dies de desconnexió al sol a Canàries o Balears, sense oblidar opcions més exòtiques al nord d’Àfrica i el Pròxim Orient, ideals per celebrar l’amor amb un viatge diferent.
Sorteig a xarxes socials: dos bitllets per marxar en parella
Per acabar d’arrodonir la festa, del 13 al 17 de febrer Iberia Express farà un sorteig a les seves xarxes: el premi són dos bitllets d’anada i tornada a qualsevol destinació de l’aerolínia, pensat perquè el guanyador el pugui gaudir “en la millor companyia”.
Sant Valentí també a bord (i un extra per regalar)
Del 14 al 28 de febrer, el toc romàntic continua durant el vol: qui demani prosecco rebrà uns bombons Caja Roja de Nestlé per brindar pels bons moments; i, si el que vols és regalar un viatge sense triar dates avui, Iberia ofereix targetes regal amb fins a un 10% de descompte (fins al 15 de febrer), personalitzables i amb un any de validesa.
