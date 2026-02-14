Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Bagà avança la rua de Carnaval a causa del vent

La passada s'iniciarà a 2/4 de 5 per evitar les ratxes fortes previstes a partir de les 6

Desfilada de disfresses del Carnaval de Bagà

Desfilada de disfresses del Carnaval de Bagà / Arxiu/Pere Pedrals

Josep Rhys

Berga

L'Ajuntament de Bagà ha avançat la rua a causa dels forts vents previstos a partir de les 6. Per això, en comptes d'iniciar a les 7 de la tarda, començarà a 2/4 de 5, amb la concentració de carrosses a les 4.

La passada durarà una hora i després s’acabarà de tancar festa amb els balls de les comparses, l'entrega de premis i el sopar al Pavelló.

Amb aquesta mesura, l’Ajuntament evita fer la rua a l'aire lliure durant els forts vents previstos al vespre, i tenir a la gent al Pavelló quan aquests passin

