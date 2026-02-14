Capital Mundial de l’Arquitectura
Barcelona es mira en miniatura: una gran maqueta 3D interactiva uneix el seu passat, present i futur arquitectònic
El projecte, a escala 1/1.500, està ubicat a l’edifici de l’antiga seu de l’Editorial Gustavo Gili i reprodueix de manera detallada la ciutat metropolitana, on viuen 2,4 milions de persones
«La Barcelona consolidada no està acabada, encara hi ha espais de creixement», assegura l’alcalde Jaume Collboni en la seva inauguració
La seu de l’Editorial Gustavo Gili acollirà la nova Casa de l’Arquitectura de Barcelona
Una gran exposició sobre l’arquitecte modernista Jujol brilla en el programa de Barcelona com a Capital Mundial de l’Arquitectura
Sara González
La Barcelona de riu a riu, com va concebre sempre Pasqual Maragall, feta realitat en miniatura amb tal precisió que un veí pot identificar el seu carrer. Però no només això. Perquè aquesta maqueta fabricada mitjançant impressió digital composta per 1.204 peces que encaixen com un trencaclosques permet també analitzar de forma interactiva d’on ve i cap on va la ciutat. Una eina concebuda perquè el gran públic se senti partícip de la Barcelona del passat, del present i del futur i que és un dels principals llegats que deixarà el fet d’haver sigut coronada com aCapital Mundial de l’Arquitecturadurant aquest 2026.
La maqueta Pla de Barcelona 2026-2035 ha sigut inaugurada aquest dissabte per l’alcalde Jaume Collboni a la seu de l’antiga Editorial Gustavo Gili, que es consolida com a nou espai de referència de l’arquitectura i urbanisme de la ciutat, i serà a partir d’ara accessible per a tota la ciutadania i quedarà exposada de manera permanent. «Volem retre homenatge a l’arquitectura i l’urbanisme com un instrument poderós per fer millor la vida de les persones i expressar uns valors, una idea de ciutat», ha assegurat Collboni, que ha apuntat que la Barcelona «consolidada no està acabada», i que per tant té encara «espais de creixement».
Volem retre homenatge a l’arquitectura i l’urbanisme com un instrument poderós per fer millor la vida de les persones i expressar uns valors, una idea de ciutat
La primera tendència de tot visitant és la de buscar casa seva. Ho ha fet també l’alcalde, mentre el delegat del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, el primer que ha volgut situar és el polígon mentre l’arquitecta cap de l’Ajuntament, Maria Buhigas, els explicava els detalls.
De fet, un dels principals objectius és que la capitalitat no només interpel·li professionals de l’àmbit, sinó que sigui estimulant perquè els barcelonins se sentin cridats a reflexionar sobre les singularitats del desenvolupament de la metròpolis i participar de com ha d’evolucionar.
2,4 milions de persones en 84 metres quadrats
El projecte està impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i finançat pel Consorci de la Zona Franca, coordinat per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès de la UPC, i amb la participació de l’empresa Windforce, del DFactory i de Barcelona Regional. La maqueta està construïda a escala 1/1.500, ocupa 84 metres quadrats i representa tot el territori emmarcat per la serra de Collserola al nord, el curs inferior del riu Besòs a l’est, el riu Llobregat i la seva àrea delta a l’oest i el mar Mediterrani al sud amb 14 quilòmetres de façana litoral. Això suposa que en miniatura es reflecteixen un total de 15 municipis on viuen 2,4 milions de persones.
I és que, més enllà de les fronteres administratives de Barcelona, i seguint l’estela de la gran ciutat metropolitana, s’inclouen íntegrament l’Hospitalet, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs, així com parts de Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat i el Prat de Llobregat.
Produïda al DFactory, el centre d’innovació referent en impressió 3D, robòtica i intel·ligència artificial de la Zona Franca, la maqueta està fabricada amb 950 quilos d’àcid polilàctic –un material termoplàstic derivat del midó vegetal– i la seva producció ha requerit una desena d’impressores funcionant de manera simultània durant més de 21.000 hores.
Actualitzable i interactiva
La gran virtut de la maqueta, a més de ser una minuciosa representació dels edificis, els seus carrers i teixits urbans que permet identificar tant barris com elements singulars, és que no és una foto fixa perquè és actualitzable. Les seves peces són completament extraïbles i substituïbles, una cosa que permetrà incorporar els canvis que experimenti la ciutat en els pròxims anys. A més, hi ha quatre prismàtics binoculars que la converteixen en interactiva gràcies a tecnologia de realitat augmentada. Amb motiu de la inauguració, l’empresa de realitat virtual Layers of Reality ofereix una primera experiència centrada en els edificis declarats patrimoni mundial per la Unesco, les seus de referència de la Capital Mundial de l’Arquitectura a cada districte i els principals eixos de comunicació de l’esdeveniment.
A més d’aquesta maqueta, n’hi ha una altra de tàctil amb relleus diferenciats i textures contrastades que representen els diferents teixits urbans i els principals carrers perquè les persones invidents també participin de l’anàlisi de l’estructura urbana de la ciutat.
A partir d’aquesta setmana i fins al 13 de desembre, la ciutat acollirà més de 1.500 activitats dirigides a tots els públics i distribuïdes per tota la ciutat. Exposicions, rutes, visites, debats, conferències, tallers i propostes culturals que buscaran que l’arquitectura barcelonina sigui concebuda com un patrimoni social més enllà dels ulls dels arquitectes.
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
- Els lectors escullen unes croquetes amb 40 anys d'història com les millors de Manresa
- Un detingut i 28 identificats en una operació dels Mossos a Sant Vicenç de Castellet contra la reincidència