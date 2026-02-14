Nou avís per temporal
La borrasca Oriana obliga a cancel·lar trens i activitats de Carnaval a Catalunya
Aquesta vegada el Govern sí que ha optat per territorialitzar els avisos, tot i que certs municipis s’han queixat igualment per la tardança de les alertes mòbils
L’Oriana, la quinzena borrasca que arriba a Catalunya des de la tardor, reactiva les alertes
Guillem Costa
El vent torna a marcar l’esdevenir de la jornada en l’enèsim temporal d’aquest hivern inestable. Després d’un breu parèntesi, les ratxes de vent provocades per l’Oriana, la quinzena borrasca que es desencadena a Catalunya en els últims mesos, han posat aquest dissabte en avís diverses comarques en plena celebració del Carnaval. Davant aquesta situació que es repeteix, el Govern ha advertit que les desfilades de disfresses a l’aire lliure poden suposar un risc, sobretot a les zones on s’han enviat alertes als mòbils.
Les desfilades de Carnaval reuneixen grans concentracions de gent i hem d’evitar posar-la en perill»
A diferència del que va passar dijous passat, aquesta vegada el vent afecta el nord i el sud, però no tant Barcelona i els seus voltants. De fet, justament els territoris que fa dos dies no patien el vendaval extrem –les Terres de l’Ebre, el Pirineu, el Pirineu, el Prepirineu i l’Alt Empordà– són les que han rebut un missatge a través del sistema ES-Alert. En concret, l’alarma mòbil s’ha enviat a la Vall d’Aran, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès i l’Alt Empordà, el Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre.
«Recomanem evitar desplaçaments i demanem molta prudència», ha recordat Imma Solé, subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, en una idea que ja sona reiterativa, per la concatenació de temporals, però que és clau per reduir danys i incidències. «Les desfilades de Carnaval reuneixen grans concentracions de gent i la nostra prioritat és evitar que aquestes persones es posin en perill», ha defensat.
Incomprensió local
Solé ha insistit que la recomanació sobre les festes de Carnaval és «molt clara» a les àrees pintades en vermell al mapa. A la resta, es recomana valorar si el recorregut i les condicions són segures. Tot i així, algunes localitats com Tortosa i Mas de Barberans s’han queixat per la tardança de les alertes.
Cal assenyalar que diversos alcaldes ja es van mostrar crítics dos dies enrere quan l’Executiu català va acordar anul·lar les classes i les atencions mèdiques no urgents a tot Catalunya, també a les àrees en les quals no hi havia alerta vermella. Aquest dissabte, en canvi, sense la situació de perill extrem a Barcelona i la costa central, sí que s’ha decidit territorialitzar els avisos.
El fort vent al sud ha obligat a suspendre la circulació ferroviària al Corredor Mediterrani. Almenys dos trens, un Euromed i un Alvia, han estat aturats enmig de la via durant més de dues hores a causa del fort vent que bufa a la zona i a un incendi desencadenat molt a prop del lloc de pas dels combois.
Caigudes d’arbres
Fins al moment, el 112 ha rebut 378 trucades relacionades amb el temporal, principalment per danys o problemes en vehicles, teulades i elements desplaçats o caigudes d’arbres. Els bombers han fet 305 serveis i els Mossos d’Esquadra han fet al voltant de 80 intervencions. A més, s’han registrat afectacions en el subministrament elèctric al Montsià i a la zona de Beget (Ripollès).
El cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha assenyalat que durant la tarda, els pics de vent es desplaçaran cap al nord, especialment al Pirineu i l’Empordà, mentre que a la nit es mantindran les ratxes potents en aquests punts. De cara a diumenge, el vent continuarà bufant en els dos extrems de Catalunya però amb menys intensitat.
Les autoritats han demanat també precaució a la costa, on les onades han pogut arribar als 4 metres al cap de Creus i el cap de Begur (Costa Brava). Al Pirineu, l’Oriana ha descarregat en forma de nevada generalitzada i s’han registrat incidències en algunes carreteres. De fet, diverses pistes d’esquí han tancat pel temporal i d’altres operen amb restriccions a les zones altes, com La Molina.
