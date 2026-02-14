La borrasca Oriana reactiva els avisos per mal temps
Diversos municipis de la Costa Brava suspenen les rues de Carnaval del cap de setmana davant la previsió de ratxes de vent de més de 90 km/h.
Valentina Raffio
Només unes hores després del pas del vendaval Nils, el més intens dels últims 15 o 20 anys al conjunt de Catalunya, l’arribada de la borrasca Oriana ha tornat a activar tots els avisos per mal temps. Segons apunten els pronòstics, aquest front deixarà forts vents, un intens temporal marítim i copioses nevades al Pirineu. Sobretot avui, quan a moltes localitats les celebracions de Carnaval podrien coincidir amb el moment àlgid d’aquest episodi. El Servei Meteorològic de Catalunya va activar desenes d’avisos de nivell taronja i groc durant el cap de setmana davant aquest temporal. Protecció Civil, per la seva banda, insta la població a extremar les precaucions i recorda que l’Oriana podria colpejar amb força en zones ja debilitades pel pas del Nils i, per això, causar més danys.
L’Oriana és la quinzena borrasca que arriba a Catalunya des que va començar la tardor i la desena des que va començar l’any. Ahir, únicament unes hores després que es desactivessin les alertes pel Nils, aquesta nova borrasca va obligar a reactivar una altra tanda d’avisos davant l’impacte de vents de fins a 100 km/h al litoral i el prelitoral de Tarragona, així com importants nevades al Pirineu.
Tot apunta que la situació es complicarà encara més avui, amb el gruix de les comarques catalanes en avís per vent. Al Pirineu, el Prepirineu, l’Empordà, les Terres de l’Ebre i les comarques de Tarragona i Lleida, els avisos seran de nivell taronja. A Barcelona i el Baix Llobregat, els avisos seran de nivell groc, però, tot i així, s’espera que l’impacte pugui ser significatiu.
Protecció Civil assegura que l’episodi de vent d’avui no és «comparable» al de dijous, però adverteix que hi continua havent risc i demana «no baixar la guàrdia» davant l’arribada d’aquesta borrasca. El subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, va indicar que, segons els últims models disponibles, avui no s’espera el mateix nivell de caiguda d’arbres o elements estructurals que puguin suposar un risc «vital» per a les persones. Per això, va concretar, per ara no es plantegen restriccions ni la suspensió general de rues, però, sí, algunes recomanacions tant per a la ciutadania com per als ajuntaments. Així, Delgado va instar els municipis a «reforçar» la seguretat dels recorreguts i, en casos més extrems, veure si cal posposar algunes desfilades.
A diversos municipis de la Costa Brava com Llançà i Sant Feliu de Guíxols, els alcaldes ja van anunciar la suspensió de les rues de Carnaval previstes per a aquest cap de setmana.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
- Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
- Els lectors escullen unes croquetes amb 40 anys d'història com les millors de Manresa