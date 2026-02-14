MIGRACIÓ
Cues al consolat marroquí de Girona per la regularització
L’afluència coincideix amb l’anunci del procés extraordinari impulsat pel Govern. Qui hi està interessat hi va sobretot per obtenir documentació necessària per tramitar l’expedient.
Tony di Marino
El consolat del Marroc a Girona, situat al carrer de la Creu, acumula dies de cues i llargues esperes a l’exterior. Cada matí d’aquesta setmana hi ha hagut que més d’una vintena de persones s’han hagut d’esperar un temps considerable per fer tràmits, segons diversos usuaris consultats a peu de carrer.
Les persones que feien cua descriuen retards importants tant abans d’entrar com a dins de l’edifici. Un dels testimonis recollits va explicar que un familiar seu es va estar "com a mínim dues hores" esperant fora i, una vegada a dins, "una hora més" abans d’acabar la gestió. Altres usuaris van coincidir a assenyalar que el temps d’espera varia segons l’hora, però que la sensació general és d’alta afluència sostinguda. Entre els relats recollits, diverses persones també van assegurar que l’orientació per al tràmit els ha arribat a través de la Policia Nacional.
Després, a la Policia Nacional
La regularització no es tramita al consolat, sinó que es fa a Estrangeria i, en fases posteriors, a la Policia Nacional. El consolat s’utilitza sobretot per obtenir o renovar la documentació prèvia –com el passaport– necessària per a l’expedient.
La situació local coincideix en el temps amb l’anunci del procés de regularització extraordinària aprovat pel Govern en el marc de l’acord amb Podem. En aquest context, la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mónica Martínez Bravo, va assenyalar que la mesura podria beneficiar unes 150.000 persones a Catalunya, mentre que fonts de Regularització van elevar aquesta estimació fins a 200.000. En aquesta mateixa línia, el director general de Migracions i Refugi va xifrar, el desembre del 2024, en unes 190.000 les persones que vivien sense papers a Catalunya.
Un estudi presentat pel think tank Funcas, vinculat a l’Obra Social de la CECA, va xifrar en 840.000 les persones en situació irregular, cosa que representaria el 17,2% de la població estrangera de països no comunitaris. El mateix estudi indica que el 91% d’aquestes persones són de nacionalitat americana, sobretot de Colòmbia, Perú i Hondures.En el conjunt de l’Estat, un estudi presentat pel ‘think tank’ FUNCAS, vinculat a l’Obra Social de la CECA (associació de caixes d’estalvis i bancs), va xifrar en 840.000 les persones en situació irregular, cosa que representaria el 17,2% de la població estrangera procedent de països no comunitaris. El mateix estudi assenyala que el 91% de les persones en aquesta situació són de nacionalitat americana, sobretot de Colòmbia, Perú i Hondures.
Durant la presentació del reial decret en un acte de Podem a Madrid, la formació va xifrar en 500.000 les persones que se’n beneficiarien. Regularització Ja, impulsora de la iniciativa legislativa popular, fa pujar aquesta xifra fins a 700.000.Durant la presentació del reial decret en un acte celebrat per Podem a Madrid, la formació va xifrar en unes 500.000 les persones que es beneficiarien. "Regularització Ya", una de les principals impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular, eleva aquesta xifra fins a les 700.000.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
- Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
- Els lectors escullen unes croquetes amb 40 anys d'història com les millors de Manresa