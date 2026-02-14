SALUT
Un de cada deu nens entre 4 i 5 anys encara fa servir el biberó
Francesc Galindo
Els pediatres recomanen que els nens deixin el biberó de manera gradual a partir dels 12 mesos i, a tot estirar, es retiri entre els 18 i 24 mesos.
Una anàlisi feta per la Clínica Universitària de Manresa, però, ha detectat que un de cada deu alumnes d’I4 (entre 4 i 5 anys) encara l’utilitza. Els resultats corresponen a un programa sanitari de detecció precoç impulsat pel centre universitari en 18 centres escolars de Manresa i tres localitats pròximes més (la Gleva, Santpedor i el Pont de Vilomara i Rocafort).
Concretament, en la passada edició del programa es va constatar que l’11,2% dels nens i el 9,9% de les nenes explorats encara el feien servir. Les exploracions de logopèdia van permetre detectar problemes d’alteració de la parla, alteracions orofaciales, problemes de dentició, maloclusió i hàbits orofaciales que poden ser lesius, com l’ús del biberó.
Altres elements examinats van ser els peus, la sudoració, les pigues, el tall de les ungles i la mobilitat de les articulacions de les extremitats inferiors. També en la passada edició es va detectar que el 17,2% dels nens tenia obesitat, un percentatge superior al de les nenes, que va ser del 13,6%.L’exploració de podologia, que es realitza als alumnes de I5, analitza, entre altres paràmetres, el pes dels nens, que pot influir en l’estructura dels peus. L’exploració podològica també va detectar un alt percentatge de nens amb genolls que s’ajunten més del que s’haurien d’ajuntar. En els nens es va diagnosticar el 24% dels casos, mentre que en les nenes va ser el 20,3%. També es va detectar que el 29,2% dels nens presenta una inclinació augmentada al caminar, mentre que el 22% de les nenes té la mateixa condición. PDP va finalitzar amb 1.132 exploracions realitzades a 885 nens i nenes de 18 escoles de Manresa.
