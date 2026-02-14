Sis mesos per al 12 d’agost
Catalunya crearà un atles divulgatiu per implicar la població en l’eclipsi de sol del 12 d’agost
El Govern posarà en marxa pròximament un portal que recollirà totes les activitats científiques, educatives i culturals organitzades per divulgar el fenomen i acostar la ciència a la població
Josep Masalles, el ‘caçador d’eclipsis’ d’Espanya i d’Europa: «Sempre tinc un pla A, B i C per si la meteorologia obliga a moure’s»
Catalunya accelera per convertir-se en la gran tribuna del supereclipsi de l’agost: «Als EUA va moure tanta gent i diners com desenes de Superbowls»
Valentina Raffio
En menys de sis mesos, la lluna s’interposarà durant uns minuts entre la Terra i el sol i, a l’enfosquir la seva brillantor, farà que alguns punts del planeta visquin uns instants de foscor, bellesa i màgia sense comparació. Serà la primera vegada en més d’un segle que un eclipsi de sol es podrà presenciar des de diversos racons de la península Ibèrica, entre els quals destaca una «afortunada franja» al sud de Catalunya. Davant l’arribada de l’eclipsi total del 12 d’agost, la Generalitat ha posat en marxa un dispositiu sense precedents per coordinar tots els aspectes logístics perquè la ciutadania pugui disfrutar d’aquest esdeveniment astronòmic. Entre ells, es durà a terme un desplegament científic amb centenars d’activitats de divulgació, tallers educatius i fins i tot estudis tècnics per estudiar els secrets de l’astre rei.
Ja fa un any que el Govern ha posat en marxa una comissió integrada per 13 conselleries i en col·laboració amb entitats com l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) per coordinar tota la logística al voltant de l’eclipsi i oferir a la població informació clau sobre com disfrutar de l’espectacle. Per exemple, amb la publicació de mapes de visibilitat i la identificació dels 20 punts més idonis per observar el fenomen.
Un mapa d’activitats
Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, el següent pas d’aquest desplegament serà l’anunci d’un batalló d’activitats de divulgació científica que es posaran en marxa a tots els racons de Catalunya perquè aquest esdeveniment astronòmic permeti entendre millor l’espai i, ja de passada, el món en què vivim.
La Generalitat treballa ja en la creació d’un ‘atles’ amb totes les activitats divulgatives i educatives relacionades amb l’eclipsi que estan ja organitzant les agrupacions astronòmiques, entitats culturals, centres d’investigació i altres plataformes de tot el territori. Aquest recurs es podrà consultar ben aviat des de la pàgina web Catalunya mira al cel, on també es recullen altres informacions clau com, per exemple, consells de seguretat, logística, mobilitat i turisme. En aquest portal es recolliran des de recursos educatius per a escoles fins a activitats obertes al públic, tallers, exposicions i altres activitats de divulgació científica per «acostar l’astronomia a la ciutadania» i, si pot ser, fins i tot «despertar vocacions científiques» entre els més petits.
«L’eclipsi és una gran oportunitat per acostar la ciència a nous públics»
«L’eclipsi és una gran oportunitat per acostar la ciència a nous públics», afirma Rat Parellada Llobet, educadora astronòmica, fundadora del projecte Fora d’Òrbita i membre de la plataforma Planetari.cat. Des de l’Observatori Astronòmic del Garraf, explica, fa ja mesos que els visitants pregunten per l’eclipsi i s’interessen per entendre més sobre aquest fenomen.
«Ens visiten famílies amb nens, estudiants d’institut, universitaris de diferents carreres, grups d’escolars des d’infantil fins a primària i tota mena d’aficionats a l’espai de qualsevol edat. I tots volen aprendre més sobre l’eclipsi», comenta l’especialista, que fa anys que està dedicada a les activitats de divulgació espacial.
Segons afirma Parellada, hi ha almenys dues preguntes que es repeteixen molt i que, segurament, protagonitzaran gran part de les activitats de divulgació que es duran a terme en els pròxims mesos a Catalunya. «Primer, la gent s’interessa molt per com ocorre aquest fenomen, com es mou la Lluna i com influeixen factors com la rotació de la ciència. Només responent a aquestes preguntes es planta una llavor de coneixement i curiositat excepcional», afirma. «I segon, tots pregunten per consells per veure l’eclipsi. En aquest cas, la feina dels divulgadors és donar informació sobre com escollir els millors llocs per veure l’eclipsi i consells de seguretat perquè l’experiència sigui memorable», afegeix l’especialista.
Oportunitat científica
Catalunya també vol aprofitar l’ocasió per realitzar investigacions científiques de qualitat sobre el sol. I és que durant els eclipsis, el fugaç pas de la lluna davant l’astre rei permet observar fenòmens tan fascinants com la corona solar i la convulsa activitat estel·lar del sol. En aquest sentit, diferents entitats afirmen que es preparen per portar a terme «observacions astronòmiques d’alt nivell científic durant l’eclipsi del pròxim 12 d’agost, que es podrà observar en la seva totalitat des de la franja sud i parcialment des de la resta del territori, així com en els altres dos eclipsis ibèrics previstos per als anys 2027 i 2028.
Segons expliquen fonts de la Conselleria de Recerca i Universitats a aquest diari, aquest eclipsi és una oportunitat única per reforçar el posicionament de Catalunya com a destinació de referència en coneixement, divulgació científica i astroturisme» i, ja de passada, «promoure un model de desenvolupament territorial vinculat a la innovació, el turisme responsable i la cohesió social». En aquest sentit, el departament liderat per Núria Montserrat defensa que la suma d’aquest eclipsi i dels següents que tindran lloc el 2027 i el 2028 poden ser l’excusa perfecta per «fomentar l’interès per l’astronomia, la ciència i la sostenibilitat i per acostar aquests àmbits a la ciutadania d’una manera participativa i transversal. Tant entre els adults que miren amb fascinació el cel com entre els nens i nenes que somien arribar a les estrelles.
El Ministeri de Ciència, per la seva banda, també ha desplegat una estratègia similar d’àmbit estatal per coordinar totes les tasques logístiques sobre l’eclipsi. Entre aquestes també destaca la creació d’una pàgina web que contindrà tota la informació disponible sobre el «trio d’eclipsis» que es podran observar en els pròxims anys des de diferents racons de la península Ibèrica. Es crearà un portal en col·laboració amb RTVE per «generar continguts informatius i de divulgació científica» associats als eclipsis. Així mateix, s’ha promocionat la publicació d’un llibre sobre «el sol i els seus eclipsis en la ciència, la història i l’art» editat per GeoPlaneta amb el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i el Ministeri de Transports.
