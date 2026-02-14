Un minut a les fosques
Catalunya prepara un potent dispositiu per viure de manera massiva l’històric eclipsi total del 2026
El Govern crea una Comissió Interdepartamental de l’Eclipsi, liderada pel president, i estudia organitzar carpes i punts d’observació per evitar el caos a les carreteres
L’eclipsi solar parcial, vist des de Collserola: «¡Va ser com una mossegada imperceptible!»
Guillem Costa
Cent vint-i-un anys després, un esdeveniment tan espectacular i únic com un eclipsi solar ‘total’–i és important remarcar aquest últim adjectiu– tornarà a deixar a les fosques el cel d’Espanya. El fenomen tindrà lloc el 12 d’agost del 2026, en ple pic vacacional. Es podrà observar als territoris situats dins d’una franja diagonal que anirà més o menys des de Galícia fins a les Balears, passant pel terç sud de Catalunya.
Encara falta més d’un any, és cert. Però l’impacte social i econòmic d’un eclipsi total és tan elevat que el Govern ha decidit començar a organitzar un macrodispositiu per viure aquest fet històric. Als Estats Units, el 2024, el seguiment va ser tan massiu que els moviments turístics provocats per l’espectacle celeste van ser equivalents a celebrar 50 Superbowls.
«Davant previsions com aquesta, és necessari començar a treballar per garantir la mobilitat, la seguretat sanitària i la pressió sobre zones com les comarques de l’Ebre, Tarragona i Lleida», afirma Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats. Per planificar tot el que està relacionat amb l’esdeveniment de manera exhaustiva, la setmana que ve es crearà la Comissió Interdepartamental de l’Eclipsi, liderada pel president, Salvador Illa.
«És necessari començar a treballar per garantir la mobilitat, la seguretat sanitària i la pressió sobre zones com les comarques de l’Ebre, Tarragona i Lleida»
«Sembla mentida poder preveure tan al detall un fenomen com aquest en un món tan imprevisible», resumeix Ignasi Ribas, director de l’IECC (Institut d’Estudis Espacials de Catalunya). La idea de l’Executiu català és aprofitar aquesta capacitat de predicció per muntar una potent campanya de divulgació.
«Els ‘caçaeclipsis’, que viatgen per tot el món per observar aquests fenòmens astronòmics, ho tenen apuntat en el calendari des de fa temps, però és important que el públic amateur es comenci a preparar», comenta Ribas. «Explicarem quines ulleres es necessiten i on es poden comprar, per exemple», explica l’investigador.
Per als científics, els eclipsis són un moment ideal per estudiar el Sol. No obstant, la ciutadania també pot gaudir d’una experiència pedagògica massiva: «Les ombres es corben, la llum desapareix i es poden contemplar les estrelles i planetes com Mercuri, imperceptible en condicions normals».
Es promourà el patrimoni astronòmic amb activitats liderades pel Parc Astronòmic del Montsec i l’Observatori de l’Ebre. La Generalitat, a més, utilitzarà l’eclipsi per potenciar «el paper de la dona i la nena en la ciència» a les escoles, on s’oferiran continguts per preparar-se davant aquesta sorprenent alineació astronòmica, explica Montserrat.
Organitzar els punts d’observació
A Catalunya, sempre que els núvols no ho evitin –una cosa poc probable segons l’estadística meteorològica–, la Lluna ocultarà el Sol mitja hora abans que s’amagui el sol. Això significa que el contrast entre el dia i la nit (baixada de temperatura inclosa) no serà tan intens i que, d’altra banda, serà necessari buscar un punt sense obstacles des del qual es vegi bé l’astre rei, que ja estarà en una posició bastant baixa.
«Estem conversant amb els municipis implicats per mapejar els millors punts d’observació i instal·lar carpes informatives», avança la consellera. Si no s’estableix on anar, hi ha el risc que la gent «ocupi» el medi natural massivament.
En alguns llocs icònics com la serra de Tramuntana, a Mallorca, ja no hi ha allotjament disponible. Però al sud de Catalunya les reserves d’hotels i cases rurals també estan augmentant per a la data assenyalada. El Govern no descarta habilitar terrenys d’acampada perquè la gent es pugui quedar a dormir a les millors zones.
Una de les preocupacions està a les carreteres, ja que els accidents acostumen a augmentar en un 30% el dia d’un eclipsi solar. El Govern dona per fet que hi haurà retencions importants, però es proposa dissenyar un pla per distribuir els vehicles, instal·lar controls a les vies d’accés clau i reduir el perill.
L’eclipsi del 2026, que durarà com a màxim 1 minut i 32 segons, serà el primer d’una ratxa de tres eclipsis. Els altres dos, a Catalunya, no seran totals. El 2 d’agost del 2027 hi haurà un eclipsi parcial i el 26 de gener del 2028, un d’anul·lar. «Tots seran impressionants, però res es pot comparar amb un eclipsi total», afirma Ribas. A Barcelona, per exemple, el percentatge de cobertura serà de més del 99%. Però, tot i així, el que es veurà a la capital no tindrà res a veure amb el que es podrà viure a les zones on el fenomen sí que serà total.
«A Catalunya hi ha molta afició a l’astronomia i no tindrem un eclipsi així fins d’aquí segles», adverteix Riba, que no té dubtes que l’experiència serà massiva. Però, abans que arribi el dia, el repte és tenir tota la logística a punt perquè sigui una festa i no un caos.
