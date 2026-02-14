Seguretat
Els delictes cauen el 6% a BCN amb l’ofensiva contra la multireincidència
Els robatoris amb força es redueixen un 19,8% i els furts un 7,6%, però puja el tràfic de drogues un 26% i les estafes un 3,2%. La posada en marxa del pla Kanpai explica el retrocés de la delinqüència.
Los Mossos fiscalizan con una nueva app a los 4.500 delincuentes más activos de Catalunya
Germán González
El març del 2025, els Mossos d’Esquadra juntament amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policia Nacional, la Policia Portuària i vigilants de seguretat van posar en marxa l’anomenat pla Kanpai, que pretenia pressionar els delinqüents multireincidents que feien del delicte, sobretot robatoris i furts, la seva forma de vida. En aquest període s’han establert vuit dispositius específics d’aquest pla a la ciutat i l’àrea metropolitana amb 251 detinguts i 118 investigats.
Aquesta ofensiva policial, juntament amb més presència d’efectius i un increment de la coordinació entre cossos de seguretat, explica el descens d’un 6,1% dels delictes a Barcelona respecte al 2024, xifra per sobre de la mitjana catalana, en què la baixada és de 4,1%. Les detencions pugen un 4,7%. Són dades ofertes a la junta local de Barcelona que es va celebrar ahir, presidida per l’alcalde, Jaume Collboni, amb la consellera d’Interior, Núria Parlon, el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i els principals comandaments policials, de la judicatura i de la fiscalia.
"Els ho posarem difícil"
Collboni va remarcar que "els delinqüents han de saber que els ho posarem més difícil" amb l’increment d’agents, la coordinació amb jutges i fiscals i els canvis legislatius contra la multireincidència. Va remarcar que els delictes relacionats amb aquesta reiteració delictiva han baixat un 8,6% a partir d’aquest "pla de xoc" amb mesures com l’ampliació de l’activitat judicial per reduir terminis, l’intercanvi d’informació de cossos policials i la nova unitat de la Urbana adscrita a la fiscalia. Collboni va afegir que en el primer trimestre de l’any vinent es posarà la primera pedra del futur edifici de coordinació d’emergències al Poble-sec i va destacar que s’ha començat a col·locar a la plaça Catalunya i al Gòtic les primeres 500 càmeres previstes aquest 2025 per garantir la seguretat "als punts més freqüentats i complicats de la ciutat". L’any vinent se n’instal·laran 500 més.
La consellera Parlon va remarcar la importància de l’increment d’agents de Mossos i Urbana a la ciutat així com la coordinació entre tots dos cossos en intercanvi d’informació, control de videovigilància i base de dades de delinqüents.
L’últim any s’han detectat a la ciutat 532 multireincidents, dels quals 470 han estat molt actius, ja que acumulen 4.001 detencions, amb 9.726 delictes imputats. Segons la Guàrdia Urbana i els Mossos, els cinc delinqüents actius amb alt risc de persistència a Barcelona van acumular 197 detencions el 2025 i quatre d’ells ara són a la presó, va assenyalar la comissària Montse Estruch, responsable de Mossos a Barcelona. La radiografia del robatori violent a la ciutat seria la d’un únic lladre (54,7%), que no actua armat (85%), fa una estrebada (69,8%) a l’espai públic (80,9%) que no provoca lesions a la seva víctima (65,1%) i s’endú un mòbil o una cartera (61,6%).
A la junta es va indicar que el 85,6% dels delictes que es produeixen a la ciutat són principalment robatoris i furts. Es cometen al carrer (40%) i després en comerços (33,6%) i transport públic (21,8%). Més allunyats queden empreses i domicilis. El que més es roba són telèfons mòbils (40,4%), seguit de bosses o carteres (21,2%) i cadenes (18,4%).
L’any passat, respecte al 2024, els furts van baixar 7,6%, els robatoris amb força 19,8%, els robatoris en cotxes 6,7% i els danys 5,6%, mentre que les estafes van pujar 3,2% i els robatoris violents 0,5%. Sobre aquest últim delicte, que representa el 7% del total, els agents van fer 13,8% de detencions, en concret 3.802, que corresponen a 2.340 persones diferents. Hi va haver un 10,6% més d’aquests robatoris violents en comerços. El 4,1% de les víctimes són menors i el 14,7% més grans de 65 anys.
9.018 plantes requisades
El delicte que més ha crescut a la ciutat, un 26,8%, és el tràfic de drogues. El 2025 els agents van resoldre 110 investigacions amb 165 punts de venda desactivats, 210 detinguts i 57 narcopisos recuperats, majoritàriament a Ciutat Vella, que s’han tapiat o tornat als seus legítims propietaris.
A Barcelona s’han requisat un total de 9.018 plantes de marihuana, 472 quilos de cabdells, 345 quilos d’haixix, 75,5 quilos de MDMA, 16,7 quilos de ketamina, 13,1 quilos de metamfetamina, 7 quilos de cocaïna i 1,2 quilos de tusi, entre altres substàncies. Els Mossos vinculen aquestes actuacions contra el tràfic de drogues amb el descens del 40,6% dels robatoris a establiments que estan a prop d’entorns delinqüencials, ja que s’assalten per mirar d’aconseguir diners o objectes a canvi de drogues.
D’altres delictes que van pujar van ser les amenaces (2,6%), els trencaments de condemna (3,2%) i els maltractaments (1,7%), sempre relacionats amb la violència domèstica. El Sistema Integral d’Atenció a les Víctimes va atendre l’any passat 4.679 persones, un 14% menys que el 2024. En canvi, han augmentat un 2% les ordres de protecció (2.784) i un 4% el seguiment a víctimes (3.326).
Quant a la violència de gènere, els delictes es redueixen un 4,8% en l’àmbit global. Els delictes d’amenaces (un 20,3% menys) i els delictes de maltractament o violència habitual en l’àmbit de la llar (6,8% menys) disminueixen. Per contra, augmenten els delictes de trencament de condemna amb resolució judicial. Durant el 2025, s’han produït dos homicidis en aquest àmbit. I el conjunt dels delictes sexuals (que inclouen agressions sexuals, abusos, assetjament, exhibicionisme i provocació sexual) van pujar un 4%.
