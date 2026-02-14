Entrevista
Marta Trillo, divulgadora: «Per saber si la teva parella ha fingit un orgasme, mira-li les pupil·les»
La científica, autora de ‘Cómo decide tu cerebro’ (Pinolia), explica com la nostra ment es descontrola durant les primeres fases de l’amor i després troba l’equilibri per consolidar una relació a llarg termini
ESPECIAL MULTIMÈDIA | ¿Per què ens fem petons? Quatre teories que explica un gest únic de la naturalesa humana
Valentina Raffio
Diuen que Sant Valentí és l’excusa perfecta per parlar d’amor però, segons defensa la científica i divulgadora Marta Trillo (Santiago de Compostel·la, 2000), també és l’ocasió ideal per parlar de com el nostre cervell es descontrola tant durant les diferents fases de l’enamorament. L’autora de 'Cómo decide tu cerebro' (Pinolia) explica amb proximitat i humor com l’amor comença creant tanta addicció, què fa que en els primers moments ens sentim tan «enganxats» a l’altra persona i com, amb el temps, això es va transformant en un amor més pausat i fort. També afirma que el nostre cervell reacciona igual al fugir d’un lleó que a l’experimentar un orgasme i això, tot i que potser no ho sembli, també té molt a veure amb l’amor.
El teu és un llibre per entendre quan el nostre cervell fa coses rares, com per exemple enamorar-se. ¿Tan caòtic és el que fa l’amor al nostre cervell?
Si i molt. El cervell es descontrola molt quan s’enamora. I el curiós és que, al ser un òrgan molt egoista, és ell mateix el que vol ficar-se en aquest embolic pel seu propi bé evolutiu. El cervell vol amor perquè en realitat el que busca és reproduir-se, tenir una família o simplement estar tranquil·let, sense massa sobresalts. Per això anhela tant l’amor i s’aboca tant en totes les fases de l’enamorament.
¿Des d’un punt de vista neurobiològic, l’amor romàntic es pot considerar una addicció?
Sens dubte. L’amor és una de les addiccions més potents que hi ha. Aquest sentiment activa als nostres cervells els mateixos mecanismes que una màquina escurabutxaques o que les xarxes socials. S’activen les zones de recompensa del cervell. Hi ha xuts de dopamina. Coses que també es donen quan es consumeixen drogues. Això passa perquè el sentiment no és una cosa que depèn de tu, sinó d’una cosa externa com és una altra persona. El no saber com actuarà la teva parella, l’expectació i certs mecanismes com la intermitència és el que ens torna addictes a l’amor.
«L’amor és una de les addiccions més potents que hi ha perquè activa als nostres cervells els mateixos mecanismes que una màquina escurabutxaques o que les xarxes socials»
¿El nostre cervell es comporta igual quan s’enamora romànticament, com per exemple d’una parella, que en altres situacions en què sentim un amor desmesurat pels nostres amics, els nostres fills o el nostre gos?
No exactament. El nostre cervell no es comporta igual en tots els tipus d’amor. En l’enamorament romàntic, sobretot al principi, el cervell funciona de manera molt similar a una addicció. Per això hi ha eufòria, obsessió, necessitat de contacte i aquesta sensació d’estar enganxats. En canvi, en l’amor cap als fills, els amics o fins i tot una mascota, el component principal no sol ser l’eufòria, sinó l’afecció. Aquí té un paper més destacat l’oxitocina, l’hormona vinculada al vincle afectiu, la confiança i la cura. És un amor més estable i protector, menys impulsiu.
Dius que el nostre cervell no es comporta igual en els primers dies d’enamorament que quan aquest amor ja es consolida. ¿Com varia el mecanisme des del primer enamorament fins a la formació d’una afecció a llarg termini?
Les primeres fases de l’amor es caracteritzen pel desig. S’activa l’eix hipotàlem-hipòfisi-adrenal (HPA), que és el responsable de l’augment d’adrenalina i cortisol. Això, unit a una segregació relativament baixa de serotonina, en alguns casos dona lloc a comportaments semblants al trastorn obsessiu compulsiu (TOC). És el que fa que estiguem tot el dia mirant el telèfon a veure si rebem un missatge. Quan el rebem, s’activen àrees del centre de recompensa, com l’àrea segmental ventral, que alliberen dopamina, la molècula del plaer.
¿Llavors què passa després? ¿Com s’aconsegueix passar de la passió dels primers dies a una relació d’afecció a llarg termini?
El cervell redueix aquesta activació perquè mantenir alts nivells d’ansietat i dopamina no és rendible biològicament. Disminueix el cortisol i s’enforteixen circuits més estables, relacionats amb l’afecció i la memòria a llarg termini. Augmenta el paper de l’oxitocina, vinculada al vincle i la confiança, i es consoliden connexions en àrees implicades en l’afecció duradora. El cervell passa d’un model basat en la dopamina i l’excitació (passió i desig) a un altre de basat en l’oxitocina i l’estabilitat (afecció i vincle). És un canvi d’un estat intens i addictiu a un de més calmat i sostenible.
«El cervell passa d’un model basat en la dopamina i l’excitació (passió i desig) a un altre basat en l’oxitocina i l’estabilitat (afecció i vincle)»
¿Quin rol juga el sexe en tot aquest procés?
El sexe pot contribuir a consolidar l’amor perquè activa mecanismes neurobiològics que reforcen el vincle, especialment l’alliberament d’oxitocina i serotonina. Tant durant les relacions sexuals com en els moments posteriors, es registra un augment de l’oxitocina, l’hormona de l’afecció, cosa que afavoreix la connexió emocional i la sensació de proximitat. Aquests canvis químics poden intensificar el vincle fins al punt que algunes persones confonguin l’activació sexual amb estar enamorades. En aquest sentit, el sexe no només és plaer, sinó també un reforç biològic de l’afecció i la unió de parella.
«El sexe no només és plaer, sinó també un reforç biològic de l’afecció i la unió de parella»
Dius que tens el secret per saber si la teva parella ha fingit un orgasme.
Sí. I funciona en molts casos. S’ha de saber que durant el sexe intervenen dues branques del sistema nerviós autònom: el sistema nerviós parasimpàtic, que predomina a l’inici i facilita l’excitació, i el sistema nerviós simpàtic, que s’activa de manera intensa en el moment de l’orgasme i que, curiosament, és el mateix que s’activa en situacions de «lluita o fugida». Aquest fenomen provoca diversos canvis automàtics al cos com, per exemple, la dilatació de les pupil·les. Així que si vols saber si la teva parella ha fingit un orgasme, mira-li les pupil·les.
¿Llavors cal fixar-se en si l’altra persona té les pupil·les dilatades per saber si ha arribat de veritat a l’orgasme?
Sí. És bàsicament el mateix mecanisme que s’activa quan has de fugir d’un lleó. Ho creguis o no, el teu cervell reacciona de la mateixa manera.
