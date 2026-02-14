Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un exsoldat marroquí inicia una vaga de fam al no aconseguir asil

Omar Touanina, soldat marroquí en vaga de fam en el CIE

Omar Touanina, soldat marroquí en vaga de fam en el CIE / CEDIDA

J. G. Albalat

Barcelona

Omar Touanina va ser soldat al Marroc a la zona fronterera del Sàhara entre el 2014 i el 2017 i va participar en operacions contra organitzacions dedicades al tràfic d’armes i estupefaents, i va arribar a matar d’un tret un dels seus membres. Ara està ingressat al Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Barcelona, pendent de la seva expulsió d’Espanya. Des de fa uns dies està en vaga de fam i ha rebutjat la medicació, segons els documents a què ha tingut accés EL PERIÓDICO. Reclama que el Govern estudiï de nou la concessió de l’asil, al témer per la seva vida si torna al seu país.

El seu advocat, Fernando Martínez Iglesias, ha presentat un escrit davant l’Oficina d’Asil i Refugi de la Direcció General de Protecció Internacional, en el qual sol·licita que es revisi la petició d’asil que, en un primer moment, va ser denegada per no encaixar en els motius de la condició de refugiat. El lletrat afirma que "sí que es presenten prou elements per admetre a tràmit la tramitació de la sol·licitud i continuar-la amb plenes garanties", i, en tot cas, valorar la concessió de protecció subsidiària. Segons la seva opinió, ha de continuar-se la tramitació de l’expedient i és necessari ampliar l’entrevista que se li va fer, per tal de concretar els "episodis d’amenaces o represàlies".

L’escrit relata que la mort d’un integrant d’una organització criminal dedicada al tràfic d’armes i droga al Marroc li va suposar represàlies per part dels seus membres. Fins i tot, precisa, aquesta xarxa va matar un dels seus companys, "i es va generar així un escenari d’amenaça real i sostinguda que fonamenta un temor cert i actual per la seva vida i integritat". Segons el parer de l’advocat, d’aquesta situació "es desprèn l’existència d’un risc greu" personal respecte a Touanina i "no merament hipotètic", ja que, si ha de tornar al seu país, podrien materialitzar-se "atemptats" contra la seva vida o contra la seva integritat física.

