Cita astronòmica
La Generalitat farà un atles divulgatiu per implicar la població en l’eclipsi
Un portal específic a internet recollirà pròximament totes les activitats científiques, educatives i culturals que s’organitzaran a Catalunya amb motiu del fenomen del 12 d’agost. Hi participen 13 conselleries.
Diverses entitats portaran a terme «observacions astronòmiques d’alt nivell»
Valentina Raffio
En menys de sis mesos, la Lluna s’interposarà durant uns minuts entre la Terra i el Sol i, a l’enfosquir la seva brillantor, farà que alguns punts del planeta visquin uns instants de foscor, bellesa i màgia sense comparació. Serà la primera vegada a més d’un segle que un eclipsi de Sol es podrà presenciar des de diversos racons de la península Ibèrica entre els quals destaca una "afortunada franja" al sud de Catalunya. Davant l’arribada de l’eclipsi total del 12 d’agost, la Generalitat ha posat en marxa un dispositiu sense precedents per coordinar tots els aspectes logístics perquè la ciutadania pugui disfrutar d’aquest esdeveniment astronòmic. Entre d’altres, es portarà a terme un desplegament científic amb centenars d’activitats de divulgació, tallers educatius i fins i tot estudis tècnics per estudiar els secrets de l’astre rei.
Ja fa un any que el Govern ha iniciat una comissió integrada per 13 conselleries i en col·laboració amb entitats com l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) per coordinar tota la logística al voltant de l’eclipsi i oferir a la població informació clau sobre com gaudir de l’espectacle. Per exemple, amb la publicació de mapes de visibilitat i la identificació dels 20 punts més idonis per observar el fenomen.
Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, el següent pas d’aquest desplegament serà l’anunci d’un autèntic batalló d’activitats de divulgació científica que es posaran en marxa a tots els racons de Catalunya perquè aquest esdeveniment astronòmic permeti entendre millor l’espai i, ja de passada, el món on vivim.
La Generalitat ja treballa en la creació d’un atles amb totes les activitats divulgatives i educatives relacionades amb l’eclipsi que ja estan organitzant les agrupacions astronòmiques, entitats culturals, centres d’investigació i altres plataformes de tot el territori. Aquest recurs es podrà consultar ben aviat des de la pàgina web Catalunya mira al cel en què també es recullen altres informacions clau com, per exemple, consells de seguretat, logística, mobilitat i turisme. En aquest portal es recolliran des de recursos educatius per a escoles fins a activitats obertes al públic, tallers, exposicions i altres activitats de divulgació científica per "acostar l’astronomia a la ciutadania" i, si pot ser, fins i tot "despertar vocacions científiques" entre els més petits.
"L’eclipsi és una gran oportunitat per apropar la ciència a nous públics", afirma Rat Parellada Llobet, educadora astronòmica, fundadora del projecte Fora d’Òrbita i membre de la plataforma Planetari.cat. Des de l’Observatori Astronòmic del Garraf, explica, fa ja mesos que els visitants pregunten per l’eclipsi i s’interessen per entendre més sobre aquest fenomen.
"Ens visiten famílies amb nens, estudiants d’institut, universitaris de diferents carreres, grups d’escolars des d’infantil fins a primària i també tota mena d’aficionats a l’espai de qualsevol edat. I tots volen aprendre més sobre l’eclipsi", comenta l’especialista, que fa anys que està dedicada a les activitats de divulgació espacial.
Dues preguntes recurrents
Segons afirma Parellada, hi ha almenys dues preguntes que es repeteixen molt i que, segurament, protagonitzaran gran part de les activitats de divulgació que es portaran a terme en els pròxims mesos a Catalunya. "Primer, la gent s’interessa molt per com es produeix aquest fenomen, com es mou la Lluna i com influeixen factors com la rotació de la ciència. Només responent a aquestes preguntes es planta una llavor de coneixement i curiositat excepcional", afirma. "I segon, tots pregunten per consells per veure l’eclipsi. En aquest cas, la feina que tenen els divulgadors és la de donar informació sobre com escollir els llocs més idonis per veure l’eclipsi i aconsellar sobre seguretat perquè l’experiència sigui memorable", afegeix aquest especialista.
Catalunya també vol aprofitar l’ocasió per portar a terme investigacions científiques de qualitat sobre el Sol. I és que durant els eclipsis, el fugaç pas de la Lluna davant l’astre rei permet observar fenòmens tan fascinants com la corona solar i la convulsa activitat estel·lar del Sol. En aquest sentit, diferents entitats afirmen que es preparen per portar a terme "observacions astronòmiques d’alt nivell científic" durant l’eclipsi del 12 d’agost vinent, que es podrà observar en la seva totalitat des de la franja sud i parcialment des de la resta del territori, així com en els altres dos eclipsis ibèrics previstos per al 2027 i 2028.
Segons expliquen fonts de la Conselleria de Recerca i Universitats a aquest diari, aquest eclipsi és una oportunitat única per "reforçar el posicionament de Catalunya com a destí de referència en coneixement, divulgació científica i astroturisme" i, ja de passada, "promoure un model de desenvolupament territorial vinculat a la innovació, el turisme responsable i la cohesió social". En aquest sentit, el departament liderat per Núria Montserrat defensa que la suma d’aquest eclipsi i dels següents que tindran lloc el 2027 i 2028 poden ser l’excusa perfecta per "fomentar l’interès per l’astronomia, la ciència i la sostenibilitat" i per apropar aquests àmbits a la ciutadania d’una manera participativa i transversal. Tant entre els adults que miren amb fascinació el cel com entre els nens i nenes que somien arribar a les estrelles.
