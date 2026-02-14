iLERNA, un model de FP més flexible, pràctica i orientada a l’ocupació
La Formació Professional viu un moment de transformació. La digitalització i la demanda de perfils tècnics qualificats l’han convertida en una via estratègica d’accés ràpid al mercat laboral. En aquest escenari, iLERNA s’ha consolidat com a referent de la FP més moderna, flexible i connectada amb les demandes de la realitat empresarial.
En aquest context, iLERNA ha desenvolupat un model formatiu orientat a respondre a tres grans reptes estructurals: flexibilitat real per a l’estudiant, connexió directa amb l’empresa i especialització adaptada a sectors amb alta demanda d’ocupació.
El model modular d’iLERNA permet que l’alumne configuri el seu itinerari acadèmic semestre a semestre, triant les assignatures que millor s’ajusten a la seva situació personal i professional. Aquest enfocament respon a un perfil d’estudiant cada cop més divers: joves que combinen estudis i feina, professionals en actiu que busquen reorientar la seva carrera o persones que necessiten una titulació oficial sense renunciar a la seva activitat laboral.
El seu model parteix d’una idea senzilla: la formació adaptada a la vida i circumstàncies de les persones, i mai a l’inrevés. iLERNA ofereix cicles de grau mitjà i superior en modalitat presencial, a distància i online amb suport presencial. El model d’iLERNA permet que cada estudiant progressi al seu ritme i que cada semestre triï les assignatures que vol estudiar. Aquest enfocament l’ha portat a registrar gairebé 4 de cada 10 matrícules del total de matrícules de la FP online privada en l’últim curs, amb una mitjana de 3 matrícules per alumne, cosa que reflecteix la gran acceptació del seu model modular i progressiu. Paral·lelament, la seva xarxa de 12 centres físics continua creixent a diferents comunitats autònomes i serveix de suport a tot el seu alumnat de formació online o online amb suport presencial.
4 de cada 10 matrícules de l’últim curs de FP privada ja es cursen en línia
A part de les pràctiques a empreses, que són la posada en escena real del que s’ha après durant tots els estudis, la metodologia online combina, quan el cicle ho requereix, pràctiques presencials. Aquestes es realitzen als seus centres presencials, que estan totalment adaptats a les necessitats formatives reals que requereix una FP de qualitat. Aquesta integració entre online i presencial facilita l’adquisició de competències tècniques i transversals alineades amb les necessitats actuals del mercat laboral. Per a iLERNA, el més important és que tots els seus alumnes no se sentin estranys quan s’enfrontin al seu primer dia de feina en un entorn real.
En l’àmbit de l’ocupabilitat, la relació amb el teixit empresarial és un eix central del model. Durant el curs 2024/2025, iLERNA va col·laborar amb més de 6.200 empreses i va gestionar gairebé 13.300 convenis de pràctiques. Aquest ecosistema empresarial permet reduir la distància entre formació i ocupació, facilitant la transició al mercat laboral. Més del 80% dels seus titulats millora la seva posició laboral o s’incorpora a un nou lloc de treball en els sis mesos posteriors a finalitzar els seus estudis. Realment, la FP és la palanca per a la millora laboral de les persones.
Segons Jordi Giné, CEO d’iLERNA, “la Formació Professional ja no és una alternativa, sinó una opció estratègica per al desenvolupament professional. El repte no és només formar, sinó fer-ho amb un impacte real en l’ocupabilitat i en la competitivitat del teixit productiu”.
Amb una taxa de recomanació del 92%, el model posa el focus en l’experiència de l’estudiant, l’acompanyament acadèmic i la qualitat docent.
Amb una taxa de recomanació del 92%, iLERNA posa el focus sempre en l’estudiant
Les xifres reflecteixen la consolidació del model: gairebé 4 de cada 10 matrícules de FP online privada corresponen a iLERNA, amb una mitjana de tres matrícules per alumne, cosa que evidencia l’ús progressiu i modular de l’oferta formativa. Paral·lelament, la seva xarxa de centres presencials continua ampliant-se, reforçant la capil·laritat territorial i l’accés a formació pràctica que molts cicles requereixen per augmentar la qualitat de la formació impartida.
En definitiva, iLERNA representa una FP més flexible, pràctica i orientada a l’alumne perquè contribueix al desenvolupament del talent i a la professionalització del teixit productiu.
