Les carrosses de Berga fan la seva pròpia rua de Carnaval a banda de l’Ajuntament
L’amenaça de vent ha fet ajornar la passada a demà diumenge, però molts dels participants han decidit sortir igualment
Josep Rhys
Hi tornava a haver ganes de Carnestoltes, a Berga, potser aquest any més i tot que en passades edicions. La rua de carnaval de Berga s’havia de realitzar avui a dos quarts de cinc, i ja ahir es va avançar una hora a causa de les fortes prediccions de vent avui al vespre.
Però l’alerta de la Generalitat avui al matí recomanant no fer activitats exteriors ha fet saltar totes les alarmes. Després de més d’una hora de reunió a la sala de plens de l’Ajuntament amb quasi tots els regidors de l’equip de Govern i els representants de les carrosses, s’ha decidit passar la rua a demà de 4 a 7 de la tarda i mantenir el pavelló d’aquesta nit (de 12 a 4 de la matinada).
Amb la frustració de no poder fer la rua i veient que al matí no hi ha hagut ratxes fortes a Berga, diferentes carrosses han començat a parlar de la possibilitat de fer la passada per la seva banda.
Molts dels participants en aquesta rua alternativa demanaven a l’Ajuntament que no es cancel·lés la jornada ja que no hi havia gran amenaça de vent, i també ho comparaven amb altres municipis on sí que s’ha dut a terme la passada avui mateix. L’Ajuntament no obstant, no ha cedit a la pressió i s’ha mantingut ferm en optar per la seguretat i cancel·lar la rua.
Així, a les 3 s'han concentrar una desena de comparses al polígon de la Valldan i han començat a enfilar camí cap als carrers de Berga, on han estat fins al vespre passejant pels carrers berguedans. La rua ha semblat pràcticament la oficial, i els berguedans han sortit al carrer per veure les diferents comparses.
Les diferents carrosses anaven amb temàtiques ben diverses. Com no podia ser d’una altra manera, s’ha fet referència a la pesta porcina, i hi havia una generació que anava vestida de porcs senglars. Altres, anaven de vikings, de fariners, de sants, de pagesos… Hi ha hagut molta varietat de disfresses. Per exemple, també hi ha hagut idees menys vistes per Carnestoltes, com una carrossa de les Tres Bessones o una de Burros Catalans.
Ara faltarà veure quantes d’aquestes carrosses repetiran demà a la rua “oficial” de l’Ajuntament. Per a demà es mantindrà la guerra de la farina, la retransmissió de Televisió del Berguedà i la música a la plaça de la Creu, abans de saber els guanyadors del concurs de comparses a les 8 del vespre al Pavelló Vell.
