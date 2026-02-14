Meteorologia a catalunya
Mor la dona a qui li va caure a sobre el sostre en el vendaval
La dona morta era una treballadora d’una empresa del Bon Pastor que va resultar ferida en un descans laboral. Tres persones continuen hospitalitzades.
Germán González
La treballadora de 46 anys d’una empresa del barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, que va patir dijous passat un greu accident quan li va caure a sobre part del sostre de la nau industrial on es trobava, va morir ahir de matinada. L’accident es va produir mentre la dona estava en un descans de la seva jornada laboral, segons va informar la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.
Després del sinistre, la dona va ser ingressada a l’Hospital de la Vall d’Hebron i el seu estat era crític. La víctima deixa una filla de 16 anys, segons fonts del seu entorn. Tot apunta que part del sostre va caure per culpa del fort vent que va assolar dijous passat Barcelona i l’àrea metropolitana, amb ratxes de 100 km/h.
Els Mossos d’Esquadra van ser alertats sobre les 12.10 hores d’aquest incident i, com es procedeix en qualsevol sinistre laboral, van iniciar una investigació amb l’objectiu de determinar com diversos elements del sostre i de la façana es van desprendre i van caure sobre la víctima.
En aquest sentit, faran proves per comprovar si estaven ben subjectes o van quedar danyats per les ventades. A la nau industrial van arribar després de l’accident diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions de Bombers de Barcelona i quatre ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van traslladar la víctima a l’hospital, on va morir hores més tard.
Com és habitual en aquests casos, la policia va informar de la mort tant el jutjat de guàrdia de Barcelona com el Departament d’Empresa i Treball.
Tres ingressats
La dona morta és una de les nou persones que van ingressar dijous per ferides sofertes a causa del temporal de vent que va afectar bona part de Catalunya. Ahir encara quedaven ingressades tres persones en diferents centres hospitalaris. Les altres cinc van rebre ja l’alta mèdica.
A l’Hospital Vall d’Hebron continua estant ingressat un home de 68 anys que es troba en estat greu, amb una fractura de pelvis i fèmur, més un traumatisme toràcic, després que li caigués a sobre un fanal a Barcelona. A l’Hospital Josep Trueta de Girona continua ingressat en estat greu un operari de la construcció de 56 anys a qui li va caure a sobre una paret a Sant Pau de Segúries quan estava treballant. Té una cama molt danyada. I a l’Hospital de Bellvitge queda ingressat un voluntari de Protecció Civil de Sant Boi, de 22 anys, ferit crític, però estable.
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera d’Interior de la Generalitat, Núria Parlon, van lamentar la mort de la treballadora i també van expressar el seu suport a les tres persones que continuen hospitalitzades.
El Govern es defensa
El Govern va defensar que era necessari que les restriccions durant el temporal de vent fossin generalitzades per a tot Catalunya. «Es van prendre les mesures necessàries. Les imatges i la quantitat de persones ingressades i ateses pels serveis de salut ho certifiquen», va afirmar la portaveu de l’Executiu i consellera de Territori, Sílvia Paneque, després que partits de l’oposició com Junts i ERC posessin en dubte que les restriccions fossin proporcionals o necessàries sense excepcions. En una entrevista a TV3, la consellera va remarcar que la «tipologia de fenomen», en aquest cas el vent, feia «difícil limitar a escala comarcal o per fronteres». SARA GONZÁLEZ
