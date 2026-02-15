Hipòtesi
Aquest és Gaudí? Surt a la llum el que podria ser el primer vídeo en què es veu l’arquitecte
Tres segons d’una cinta familiar en un casament obre el debat en el centenari de la seva mort
Antoni Gaudí celebra el seu centenari... i el seu cognom està a punt de desaparèixer: només 33 persones mantenen el cognom
EFE
Són tan sols tres segons. Un home amb vestit i canotier que llueix una barba blanca i arreglada creua el pla. Avança, s’atura un instant, mira de banda i desapareix de la pantalla. Aquesta persona, que surt d’un casament al centre de Barcelona el 1922, ¿podria ser Antoni Gaudí? Aquesta és la pregunta que llança en el seu blog la historiadora de l’art Beli Artigas, que recentment va rebre una cinta familiar en la qual suposadament apareixia l ’arquitecte català en moviment.
«Els descendents del matrimoni Costa-Artigas van contactar amb mi fa poc arran d’un article que vaig publicar sobre la casa Costa de Sitges i van aprofitar per comentar-me que tenien una pel·lícula del casament dels avis en què sortia Gaudí», explica Artigas (el cognom és pura coincidència) a EFE. Segons van narrar els hereus a la historiadora de l’art, els seus avis sempre havien explicat que l’arquitectede Reu s’havia assistit al casament, un relat que ara busca encaixar en aquestes imatges.
De fet, es suposa que els llaços entre Gaudí i la família eren més estrets, ja que des dels anys 90 s’atribueix al geni català el disseny dels Jardins de Can Artigas a La Pobla de Lillet (Barcelona), de la mort del qual es compleixen cent anys aquest 2026.
Un joc d’arxiu
«Jo tan sols vaig proposar un joc», matisa Artigas, que va fer públic en el seu blog el vídeo, acompanyat d’un breu recorregut per la història familiar per aportar context, amb el qual no pretenia ni afirmar ni desmentir que aquesta figura era, efectivament, Antoni Gaudí. La intenció de la historiadora amb aquesta publicació era la de mirar de trobar algun document o fotografia que testifiqui que l’arquitecte va assistir a aquest enllaç celebrat a l’església de la Concepció de Barcelona el 17 de juny de 1922.
Per donar més vol al descobriment i, potser, trobar algun altre testimoni del casament que recolzés la teoria que Gaudí va ser un dels convidats, Artigas va contactar amb Jan X.C., el graduat en arquitectura darrere del compte de X Efemèrides d’Arquitectura, que acumula més de 42.000 seguidors. Al seu fil, Jan X.C., menys cautelós que Artigas, compara els pocs fotogrames amb diferents fotografies de l’arquitecte, traça línies que contornegen el nas i les espatlles i conclou que l’home del canotier i la barba blanca és Antoni Gaudí.
Les reserves de la Càtedra Gaudí
Qui sí que és molt més reservat en el seu diagnòstic és el director de la Càtedra Gaudí, Galdric Santana, que, consultat per EFE, reconeix que s’hauria de fer un estudi científic exhaustiu per determinar aquesta hipòtesi. «Els Costa-Artigas van venir a la Càtedra amb el vídeo fa just un mes –comenta Santana, que també és el comissari de l’Any Gaudí–, i els vaig dir que era un tema que m’interessava, però que no podria posar-me amb això fins més endavant».
L’arquitecte fins i tot recorda que va comparar l’enregistrament amb la màscara mortuòria de Gaudí que acull la Càtedra, i que la seva intuïció, a simple vista, és que hi havia arguments tant per assegurar com per negar que aquella figura en moviment és la de l’arquitecte i que es requeriria un estudi d’almenys un any per treure una conclusió vàlida.
Altres ‘falsos Gaudís’
La prudència de Santana respon, més enllà del rigor acadèmic, al fet que la figura de Gaudí ja arrossega un grapat de fotografies i vídeos falsament atribuïts. El 2017 va aparèixer un vídeo en què suposadament es veia l’arquitecte de la Sagrada Família en un casament a Montserrat el 1925. Després de dedicar-li pàgines i pàgines en premsa i un reportatge a la televisió, els experts en Gaudí van arribar a la conclusió que aquest home no podia ser de cap manera l’arquitecte.
Un altre cas molt sonat va ser el d’una fotografia que va veure la llum el 2016 en què se suposava que es veia Antoni Gaudí entrant a la Universitat de Barcelona. Va ser el mateix Galdric Santana que, després de fer una restitució mètrica de la imatge, va demostrar que aquell home mesurava gairebé dos metres, una alçada incompatible amb la de Gaudí.
Tal com defensen tant Artigas com Santana, que Antoni Gaudí assistís a un casament a Barcelona el 1922 i que existeixin aquestes imatges no deixa de ser un fet anecdòtic. En canvi, demostrar una relació entre l’arquitecte i la família Costa-Artigas sí que pot ser un element clau per a l’atribució definitiva del disseny dels jardins de Can Artigas a Antoni Gaudí.
