Detenen l’imam de Ripoll per presumpta agressió sexual a una menor

Mossos d'Esquadra.

Germán González

Barcelona

L’Ajuntament de Ripoll va alimentar ahir la polèmica després de queixar-se a través de les xarxes socials de la detenció de l’imam de la mesquita del municipi per una agressió sexual a una menor després d’assabentar-se’n "a través de mitjans no oficials". Formalment, els Mossos d’Esquadra van confirmar la detenció d’una persona dijous passat per aquest delicte però sense donar més detalls. Fonts policials asseguren a EL PERIÓDICO que es tractaria de l’imam de la localitat.

Després de donar-se a conèixer els fets, el consistori va llançar un dur comunicat en què exposava el seu "profund malestar pel fet de no haver sigut informat" d’aquest arrest "per canals oficials, especialment tenint en compte la gravetat dels fets i l’impacte social que podrien tenir". L’alcaldessa de Ripoll, Silvia Orriols, va anar més enllà i per les xarxes socials va assegurar: "Que m’assabenti gràcies a una marroquina i no gràcies al Departament d’Interior que l’imam que predica a Ripoll ha sigut detingut per presumpta agressió sexual a una menor, és inversemblant i inadmissible". En el missatge, Orriols interpel·lava directament la consellera d’Interior, Núria Parlon.

Segons ha pogut saber aquest diari, a inicis de febrer, l’imam detingut presumptament va fer tocaments a una menor de 12 anys durant una formació a la mesquita. La menor ho va explicar a la família uns dies més tard i després van formalitzar la denúncia davant els Mossos d’Esquadra de Ripoll. La detenció va tenir lloc dijous passat i el sospitós va passar divendres a disposició del jutjat de guàrdia que va ordenar la seva llibertat amb càrrecs però amb prohibició de sortir d’Espanya i l’obligació de comparèixer periòdicament en seu judicial. Tampoc es pot acostar a la víctima ni posar-se en contacte amb ella i la seva família. A més de la declaració de la menor i de l’acusat, davant el jutjat també van testificar familiars de la nena.

