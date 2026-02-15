Aquest dilluns a Palau
L’Església catalana firma amb el Govern la cessió d’immobles per a vivenda social
Salvador Illa i l’arquebisbe Joan Planellas rubriquen l’acord, que tindrà una vigència de quatre anys
Les diòcesis mantindran la titularitat de les propietats però la Generalitat les gestionarà
Salvador Illa es reincorpora dilluns al capdavant del Govern després de recuperar la mobilitat
Júlia Regué
El Govern i l’Església catalana anunciaran aquest dilluns un acord per incrementar el parc de vivenda social de Catalunya. El dia en què el president Salvador Illa es reincorpora al capdavant de l’Executiu, després de gairebé un mes de baixa per una osteomielitis púbica, signarà un conveni pel qual l’Església cedirà immobles i espais eclesiàstics perquè els pugui gestionar la Generalitat i destinar-los a habitatge protegit, tot i que la titularitat encara serà de l’Església. Serà la primera vegada que els bisbes entreguin en bloc una part dels seus béns, propietat de diòcesi de tot Catalunya, a la Generalitat perquè destini els edificis i solars a pisos de protecció oficial, a fi d’ajudar les persones més vulnerables.
El protocol de col·laboració el firmaran Illa i l’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, en representació de les deudiòcesis catalanes. El document contempla la cessió per part de l’Església de seminaris en desús, rectories, edificis, pisos i solars perquè siguin destinats a vivenda social. Aquesta cessió no alterarà els títols de propietat, que seguiran en mans de l’Església. La Generalitat s’ocuparà de les gestions necessàries per a canvis d’usos, de les obres de rehabilitació i de la gestió de les vivendes socials. Al Govern li correspondrà decidir qui les ocupa i en quines condicions.
El conveni té una durada de 4 anys renovables. Respecte a la durada de les cessions, aquestes variaran en funció de cada immoble, poden ser de 30 o de 50 anys.
La firma d’aquest protocol és l’inici d’un procés, ja que, segons han avançat a EL PERIÓDICO fonts coneixedores del document, aquest no detalla la llista de propietats que seran cedides. Cada diòcesi farà ara una feina per determinar quins immobles aporta. El protocol no parla ni de quantes propietats són ni d’on estan ubicades, apunten les fonts. L’any passat, l’Arquebisbat de Tarragona havia estimat en unes 50 les propietats susceptibles de ser destinades a aquest ús. Així, amb la firma de l’acord s’inicia un canvi que començarà per elaborar un inventari.
La taula de treball estarà formada per cinc representants del Govern (quatre de la Conselleria de Territori i un de la Conselleria de Justícia) i cinc de l’Església, que tindran perfils tècnics. Les reunions es faran cada sis mesos.
La bona sintonia entre el president i Planellas, que comparteixen que la vivenda és un dels principals problemes actuals, és el que ha facilitat aquest acord, segons assenyalen a EL PERIÓDICO fonts eclesials, que expliquen que aquest conveni s’ajusta a la vocació social i d’ajuda de l’Església.
L’accés a la vivenda
Amb aquesta mesura, la Generalitat podrà continuar complint un dels principals eixos de gestió de l’Executiu, ampliar el parc públic. Els immobles seran reformats i adaptats perquè molts d’ells no compten amb condicions d’habitabilitat. Una vegada estiguin condicionats, s’hi podran instal·lar famílies vulnerables. El pla s’alinea així amb la proposta del regidor d’En Comú Podem a Tarragona, Jordi Collado, que va ser el primer a plantejar aquesta idea a l’Arquebisbat de Tarragona, que va recollir el guant.
El Govern pretén fer un pas en la seva voluntat d’exhibir que no hi ha una sola mesura per garantir l’accés a la vivenda dels catalans. Així, compagina aquest tipus de pràctiques –com ja va fer a l’assumir la gestió de 13.000 pisos i 300 solars de l’Entitat Pública Empresarial de Sòl (Sepes), l’antiga Sareb–, amb la regulació dels preus del lloguer de temporada i d’habitacions, així com amb la construcció de nova vivenda i la reconversió de sòl en solars per edificar.
Una altra de les iniciatives que està estudiant Illa és limitar la compra especulativa de vivenda, els informes encarregats del Govern creuen que és viable legalment sempre que s’acoti a zones tensades i a un temps concret. La vivenda és la principal preocupació dels catalans i l’Església vol, mitjançant aquest acord, exhibir que comparteix aquest maldecap i vol aportar el seu gra de sorra per revertir-lo en aliança amb Illa.
- Demanen tres anys de presó per encomanar unes obres a unes cases a Das i crear un entramat per no pagar-les
- El Pirineu registra nevades de rècord, però els científics alerten d'una disminució de la neu a llarg termini
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- La destrossa de la ventada en un bosc de Catalunya: amb pocs minuts va fer caure tots els pins de més de 15 metres
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits
- Una conductora va circular en direcció contrària durant cinc quilòmetres per l'autopista al Bages
- El pont massa estret de Sant Francesc continua sense ser acceptat per l’Ajuntament de Manresa