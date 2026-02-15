«Et poden cobrar fins a 1.000 euros»
El Gremi de Serrallers Catalunya Any 1380 xifra en una mitjana de 102 euros els serveis d’urgències dels professionals agremiats, però adverteix d’estafes i preus abusius en el sector.
Germán González
Trucar al serraller pot ser igual de dolorós que veure com casa teva ha sigut saquejada. Quan coincideixen les dues situacions és un doble càstig, ja que a banda del que t’han robat has d’afrontar una despesa econòmica important per tornar a tancar la porta. Sense que les tarifes dels serrallers estiguin formalment regulades, ja que la normativa ho impedeix, sí que hi ha imports orientatius entre els professionals del sector.
Fa un parell d’anys, el Gremi de Serrallers de Catalunya Any 1380 va fer un estudi entre 250 empreses de serralleria que estan associades a l’entitat per saber el preu dels serveis. Així, de mitjana, el cost és de 71 euros en horari feiner i de 102 euros per a les urgències. A aquests preus s’hi hauria d’afegir l’IVA.
Segons el gremi, el preu en horari feiner oscil·la entre els 60 i els 125 euros, més impostos. Per a les urgències, el més normal són uns 100 euros, tot i que n’hi ha que apugen el preu a 110 o 135 euros més l’IVA. S’ha de tenir en compte, a més, que aquest preu pot augmentar si s’hi afegeix un extra pel desplaçament.
Més intrusisme
El president gremial, Jesús González, explica a EL PERIÓDICO que han detectat molt intrusisme en el sector i que hi ha preus desorbitats. «Serrallers que s’anuncien per internet o en cartells al carrer et poden cobrar de 500 a 1.000 euros per una urgència», explica. Afegeix que sovint es tracta de persones «que destrossen les portes, malgrat que la clau és obrir-les amb el mínim desperfecte possible per al pany».
Per això han rebut queixes de persones que els venen amb factures molt altes cobrades per serrallers que no pertanyen al gremi: «Els insto a portar el cas davant el jutjat, si se senten estafats». El president del gremi es lamenta que han desembarcat al seu sector persones que es pensen que poden canviar una porta després de veure un tutorial per YouTube. Encara més: diu que el guany potencial va motivar subhastes surrealistes per aparèixer als primers llocs de cercadors com Google i el setembre del 2024 aquesta multinacional va suspendre els anuncis de serveis de serralleria a Espanya per acabar amb les males pràctiques.
En aquest sentit, González recorda que un serraller ben format pot obrir el pany de forma neta per no causar més despesa al client i que el gremi ofereix cursos per desenvolupar tècniques que permetin aquestes manipulacions amb totes les garanties. A més, assenyala que el sector necessita incorporar joves: «Tenim molts problemes per aconseguir professionals ben formats, ja que no hi ha relleu generacional».
