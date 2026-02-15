Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Govern opta per territorialitzar els avisos davant la borrasca Oriana

Les potents ratxes de vent al nord i el sud de Catalunya van obligar tant a suspendre la circulació dels trens al corredor mediterrani, com a cancel·lar també les desfilades de Carnaval a diversos municipis.

El temporal ha esfondrat part del radar de la base militar Puig Pení, al Cap de Creus

El pas de la borrasca Oriana ha causat danys a diverses ciutats catalanes i en zones com el Pirineu. | KIKE RINCON / LORENA SOPEÑA / EUROPA PRESS

Guillem Costa

Barcelona

El vent va tornar a marcar ahir l’esdevenir de la jornada a l’enèsim temporal d’aquest hivern marcat per la inestabilitat al cel. Després d’un breu parèntesi de 24 hores, les ratxes de vent provocades per Oriana, la quinzena borrasca que es desencadena a Catalunya en els últims mesos, van obligar a activar avisos per vent, temporal marítim i neu a diverses comarques en plena celebració del Carnaval.

A diferència del que va passar dijous passat, el Govern va optar ahir per activar mesures i recomanacions de precaució tan sols als llocs afectats per les pitjors ratxes. Aquesta vegada, el vent va afectar principalment al nord i al sud, però no tant Barcelona i els seus voltants. De fet, justament els territoris que fa dos dies no patien el vendaval extrem –les Terres de l’Ebre, el Pirineu, el Prepirineu i l’Alt Empordà- són les que ahir van rebre un missatge a través del sistema ES-Alert. En concret, l’alarma mòbil es va enviar a la Vall d’Aran, el Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Solsonès, Cerdanya, Berguedà, Ripollès i Alt Empordà, Montsià, Baix Ebre, Baix Camp, Terra Alta i Ribera d’Ebre.

Davant aquesta situació que es repeteix, Protecció Civil va advertir que les desfilades de disfresses a l’aire lliure podien suposar un risc, sobretot a les zones en les quals el vent va bufar amb més força. "Recomanem evitar desplaçaments i demanem molta prudència", va recordar Imma Solé, subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, en una idea que ja sona reiterativa, per la concatenació de temporals, però que és clau per reduir danys i incidències. "Les desfilades de Carnaval reuneixen a grans concentracions de gent i la nostra prioritat és evitar que aquestes persones es posin en perill", va defensar.

Solé va insistir que la recomanació sobre les festes de Carnaval és "molt clara" en les àrees pintades en vermell al mapa. En la resta, es va recomanar valorar si el recorregut i les condicions són segures. Tot i així, algunes localitats com Tortosa i Mas de Barberans es van queixar per la tardança de les alertes. L’alcaldessa de la segona localitat va criticar que els problemes en el seu municipi van arribar de matinada, abans que l’avís mòbil arribés.

Alertes més locals

Es pot assenyalar que diversos alcaldes ja es van mostrar crítics dos dies enrere quan l’Executiu català va acordar anul·lar les classes i les atencions mèdiques no urgents a tot Catalunya, també en les àrees en les quals no hi havia alerta roja. Ahir, en canvi, sense la situació de perill extrem a Barcelona i la costa central, però amb alertes roges a diverses comarques, sí que es va decidir territorialitzar els avisos.

El fort vent al sud va obligar a suspendre la circulació ferroviària al corredor mediterrani. Almenys dos trens, un Euromed camí a València i un Alvia que es dirigia a Cadis, es van mantenir aturats al mig de la via durant més de dues hores a causa del fort vent que bufa a la zona i a un incendi desencadenat molt a prop del lloc de pas dels combois. Centenars de passatgers es van quedar atrapats a l’interior del tren durant diverses hores per la suspensió del recorregut.

A les carreteres catalanes, a més de les afectacions per la neu a les comarques del Pirineu, destaquen les incidències causades pel temporal a l’AP-7, que es va haver de tallar després que la ventada bolqués un camió.

El 112 ha rebut unes 800 trucades relacionades amb el temporal Oriana, principalment per danys o problemes en vehicles, teulades i elements desplaçats o caigudes d’arbres. A Roses, per exemple, s’ha esfondrat part del radar esfèric de la base militar Puig Pení, al Cap de Creus, per una ratxa de tramuntana. Els bombers han realitzat més de 700 serveis i els Mossos d’Esquadra han fet al voltant de 80 intervencions. A més, s’han registrat afectacions en el subministrament elèctric a Montsià i a la zona de Beget (Ripollès).

El cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, va dir que els pics de vent es desplaçaran cap al nord durant diumenge, sobretot al Pirineu i l’Empordà, però amb menys intensitat: "No podem abaixar la guàrdia però l’episodi sembla que arriba al seu final".

