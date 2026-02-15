La guerra de la farina de Berga celebra els 20 anys de la seva recuperació
Carlins i liberals s’han reunit a la plaça de Sant Pere per la batalla i el posterior esmorzar
Josep Rhys
Els carlins han tornat a ser vençuts per vintena ocasió en aquest segle. Aquest any en fa 20 des que la Bauma dels Encantats va recuperar la guerra de la farina que ja es feia als anys 80 a la ciutat de Berga. “És el tret més singular del Carnaval de Berga i fa que el diumenge sigui diferent”, ha ressaltat David Tristany, president de la Bauma dels Encantats.
Per celebrar la fira, els dos bàndols han preparat la cita a consciència. Així, el bàndol carlí ha dissenyat un trabuquet per intentar aquest any sí sortir victoriosos. “Estem molt contents perquè ha estat molt participada tot i els canvis que hi ha hagut a última hora en el Carnaval”, ha explicat Tristany, vestit de carlí.
El bàndol liberal ha matinat i ha reunit als seus guerrers a les deu del matí davant el monument Rafael Casanova, des d’on han desfilat fins a la plaça de Sant Joan. Els dos grups han quedat a les 11 per esmorzar i preparar l’estratègia per la batalla que tenien per davant.
Un cop a l’escenari de la batalla, els carlins (vestits de blau) han rebut amb xiulets i petards als liberals (equipats de vermell) que arribaven. I han començat a volar sacs de farina durant més de 15 minuts que han deixat la plaça tenyida de blanc.
Els soldats ferits han pogut comptar amb un Punt Verd on se'ls oferia barreja i gominoles per recuperar-se dels impactes dels sacs de farina, fets pel Taller Coloma. “Molts ferits i alguna infecció, que amb tanta farina hi ha alguna ferida que s’infecta”, ha destacat Carme Paredes, una de les integrants d’aquest punt.
Un cop s’han acabat els sacs, el bàndol carlí ha plorat a un soldat caigut mentre el general liberal conqueria l’Ajuntament i feia el discurs que donava per acabada la batalla.
Carlins i liberals han fet les paus i han baixat fins a la plaça Sant Joan on han esmorzat conjuntament coca i xocolata. Els Entrompats Band s’ha encarregat de posar la música durant la jornada.
Els participants s’hauran d’afanyar a dinar, ja que d'aquí a poques hores comença la rua de Carnaval, que l’Ajuntament va ajornar ahir a causa de l’alerta de la Generalitat per vent; encara que ahir també es va fer rua unilateral.
