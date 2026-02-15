Julio Basulto, dietista-nutricionista: "És pitjor obligar el teu fill a menjar una poma que permetre-li una Coca-Cola"
L’especialista en nutrició recorda que l’obesitat no és un problema estètic sinó de salut pública i alerta que, en la infància, un dels principals factors de risc és obligar els nens a menjar, pràctica realitzada per fins al 85% de les famílies.
Obligar un menor a menjar genera resistència i més riscos de trastorn alimentari
Olga Pereda
El primer manament per mirar de lluitar contra l’obesitat és que ningú opini del cos del ningú. Ni "que prim estàs» ni "et sobren uns quilos». ¿Per què és tan important?
En els menors d’edat, l’efecte sobre la seva autoestima és demolidor. Estan molt exposats per terra, mar i Instagram a cossos perfectes que no reflecteixen la realitat sinó que són Photoshop, hormones o sort genètica. Si el comentari de "que grassonet» o "que primet» el fa un professional de la salut, el pot afectar seriosament de per vida. De vegades es diu sense saber què menja el menor. L’alimentació del nen no està sota el seu control sinó el dels seus progenitors, que compren el menjar que hi ha a casa.
De cara al 2030, dos de cada tres europeus tindrem sobrepès, segons indiquen les dades de l’Organització Mundial de la Salut. ¿Què podem fer?
A títol individual, poc. Més enllà de dues coses: no menjar millor sinó deixar de menjar pitjor i prendre més vegetals i menys animals. Una altra cosa que està a la nostra mà és no fer dieta perquè aprimar-se engreixa. Però el més important és que els governs prenguin mesures per a la publicitat depredadora i el màrqueting despietat de la indústria alimentària. S’ha d’aprendre com funciona l’etiquetatge.
¿Com podem saber si un aliment és realment poc saludable? En què ens hauríem de fixar de la seva etiqueta?
Es considera poc saludable qualsevol aliment sòlid que contingui més d’un 10% de sucre, o qualsevol beguda amb més d’un 5%. També és poc saludable un producte sòlid que aporti 1 gram de sal per cada 100 grams, o una beguda amb més de 0,25 grams de sal per cada 100 mil·lilitres.
¿Per què diu no que s’ha de fer dieta i que aprimar-se engreixa?
Fer dieta comporta una restricció dietètica conscient durant un temps i, després, la tornada als hàbits inicials. Això deseduca. Si el teu objectiu és anar en bicicleta, no serveix fer servir un patinet. Si prens menys calories de les que necessita el teu cos, la bàscula et diu que has demanat certa quantitat de pes. Però el que no et diu és que, en part, has perdut massa muscular. Això garanteix l’efecte rebot, tret que facis molt exercici de força i cardio. I, a sobre, és fàcil acabar pensant que la culpa és teva perquè no tens prou força de voluntat.
Relaciona vostè la salut amb la capacitat econòmica. L’obesitat infantil afecta el 24% de nens amb uns pares amb estudis primaris davant el 12,4% de xavals que tenen progenitors amb estudis superiors. ¿Que els fills mengin malament no és negligència paterna?
Culpar els pares de l’obesitat dels nens no és correcte perquè els estudis demostren que aquestes famílies no tenen coneixements nutricionals i que han sigut manipulades per la indústria per creure, per exemple, que el sucre és bo per al cervell o que és imprescindible que els menors esmorzin el que sigui perquè donin la famosa estirada. La indústria et fa creure que has de menjar de tot. No és negligència, aquests pares són víctimes del màrqueting. Podríem culpar-los si conscientment alimenten malament els fills, però no és el cas. Un dels principals factors de risc d’obesitat en la infància és obligar el nen a menjar.
Assegura vostè al seu llibre que el 85% dels pares ho fan i recorda que és una pràctica equivocada que també es dona als menjadors escolars.
És pitjor obligar a menjar el teu fill una poma que permetre-li que prengui una Coca-Cola.
¿Per què no hauríem d’obligar els nens a consumir alguna cosa com una peça de fruita?
Obligar el teu fill a menjar alguna cosa genera resistència, més riscos de trastorn alimentari i, sobretot, aversions dietètiques que poden durar de per vida. En el fons, tot i que no ho sembli, resulta perjudicial i contraproduent.
Però si el meu fill no menja verdures, ¿no li puc posar una mongeta tendra al plat i dir-li, amb afecte, que se la mengi? ¿No se suposa que això és un hàbit saludable per a ell?
El pediatre Carlos González defensa la teoria de la guardiola de l’autoritat, que significa que les monedes de la nostra autoritat les guardem en una guardiola. Per això, explica, no val la pena gastar-se-les en coses absurdes com obligar el teu fill a menjar aquesta mongeta tendra. El meu fill Oliver no va tastar una amanida fins als 17 anys. Mai em va passar pel cap dir-li que les mengés i avui les endrapa formidablement. És una cosa que ha de sortir d’ell.
¿Però què fem mentrestant? Potser els nens trigaran anys a adonar-se de la necessitat de menjar fruita i verdura.
El control encobert d’ingesta. És a dir, tenir mongeta tendra a casa. No passa res si no menja mai llegums o amanides. No es tracta tant de menjar millor com de deixar de menjar pitjor. El més important no és que el teu fill mengi verdura o fruita, sinó que no consumeixi productes malsans. A Espanya, als nens no els falten nutrients. Reserva la teva autoritat per al dia que vulgui anar a una “rave” o en moto després de tres cerveses. Llavors et farà cas i no hauràs malgastat la teva autoritat en una mongeta tendra.
A tots els nens els agraden més les galetes que les pomes. ¿És autoritarisme donar-li una poma de berenar per al col·le?
No, sempre que, si torna amb la poma sencera, no en facis cap drama. Te la menges tu i punt.
¿Com podem lluitar contra els influencers que aconsellen als nostres fills prendre uns productes malsans?
Tens tres eines: tenir només aliments saludables a casa, predicar amb l’exemple sense donar sermons i educar en el pensament crític. També hi ha una quarta: tenir paciència i estimar el teu fill passi el que passi, fins i tot si menja malament.
